Жителя Кременчука підозрюють у викраденні родички разом з майорами СБУ — ухвала суду

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 606

Один з потерпілих чув постріл із автомата в підлогу біля себе, «на відстані до 30 см» , йдеться в ухвалі

Шевченківський районний суд міста Полтави обрав запобіжний захід для мешканця Кременчука, приватного підприємця, якого підозрюють у силовому вторгненні до приватного будинку й викраденні родички за участі співробітників Служби безпеки України. Чоловіка залишили на свободі — зобов’язали не покидати місто та здати закордонний паспорт. Про це стало відомо з ухвали суду, яку оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 28 квітня.

За даними слідства, торік у березні кременчуківець разом з родичем та щонайменше двома майорами СБУ проникли на подвір’я приватного будинку. Учасники були вдягнені у камуфляж без розпізнавальних знаків та балаклави, мали зброю. У будинку представились «правоохоронцями», зв’язали мешканців та вивели звідти родичку, яку згодом вивезли.

Унаслідок дій групи двоє чоловіків отримали легкі травми. За версією слідства, майори застосували силу, щоб «придушити опір» мешканців будинку і створити видимість законності, бо один з учасників конфлікту почав обурюватись діями службовців і вимагав надати відповідні посвідчення. Один з потерпілих чув постріл із автомата в підлогу біля себе, «на відстані до 30 см», йдеться в ухвалі.

Жителю Кременчука інкримінують, зокрема, в організації злочину, у перевищенні службових повноважень. Суд визнав підозру слідчих обґрунтованою, однак не відправив його під варту.

До 18 червня він має залишатися у Кременчуці, не контактувати з іншими учасниками справи та здати документи для виїзду за кордон.

Нагадаємо, на Полтавщині засудили трьох іноземців, які тримали підприємця в заручниках понад тиждень і вимагали мільйон доларів.