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Свіжі вакансії у Кременчуці: кого шукають роботодавці

Вчора, 22:01 Переглядів: 147

 Роботу пропонують у промисловості, торгівлі, транспорті та соціальній сфері

У Кременчуці та Горішніх Плавнях активно відкривають нові вакансії. Роботу пропонують як на підприємствах, так і у сфері обслуговування.

Ось найактуальніші пропозиції за категоріями:

Виробництво та технічні спеціальності:

  • Зварювальник, інженер-механік — АТ «Вепр», вул. Київська, 64. Тел. (068-67) 9-69-69.

  • Різноробочий-слюсар — на будівництво. Тел. (067-53) 2-87-80.

  • Технолог швейно-трикотажного виробництва — Горішні Плавні, з/п 20 000 грн + KPI. Тел. (067-40) 2-07-77.

  • Монтажники металоконструкцій — висока зарплата. Тел. (067-29) 8-94-77.

Транспорт і логістика:

  • Водій зі своїм авто. Тел. (09-89) 06-50-74.

  • Водій-механік на ГАЗ-53 — АТ «Вепр». Тел. (068-67) 9-69-69.

Охорона та безпека:

  • Контролер КПП — нічні зміни, офіційне працевлаштування, АТ «Вепр». Тел. (068-67) 9-69-69.

  • Охоронники — вахта 14×14, з/п 400–600 грн/доба. Тел. (09-66) 59-56-89, 095-427-70-98.

  • Охоронець на постійній основі — АТ «Вепр». Тел. (068-67) 9-69-69.

  • Молодший інспектор з охорони — Кременчуцька виховна колонія, з/п 10 000–13 000 грн. Тел. (09-86) 67-00-13.

Торгівля та харчування:

  • Кулінар / кухар / помічник кухаря / м’ясник / посудомийниця / прибиральниця / продавець — магазин «Секрет». Тел. (067-88) 6-66-76.

  • Кухар — окреме оголошення. Тел. (09-89) 06-50-74.

Різноробочі та технічний персонал:

  • Двірник — ОСББ у центрі. Тел. (068-30) 9-97-87.

  • Різноробочі у кілька організацій. Тел. (09-63) 93-54-66, 0-66-886-28-83.

  • Різноробочий на об’єкті «Укрзалізниці» — з/п від 20 000 грн + добові. Тел. (09-84) 66-01-12.

  • Підсобники на виробництво. Тел. (063-10) 8-69-08.

  • Прибиральниця на базі відпочинку в с. Кияшки (проживання надається). Тел. (09-83) 02-15-42.

Соціальна сфера:

  • Помічниця з медичною освітою — для догляду за літнім чоловіком. Тел. (09-58) 36-72-40.

  • Помічниця на город — приватний сектор. Тел. (09-81) 78-78-68.

Залізнична сфера:

  • Оператор технологічного центру — з/п від 8 500 грн.

  • Приймальник поїздів — з/п від 9 000 грн.

  • Черговий по станції — з/п від 11 000 грн.

  • Прийомоздавальник вантажу/багажу — з/п 8 500 грн. Телефон для усіх вакансій у залізничній сфері: 0-98-475-22-36.

Нагадаємо, що ми публікуємо актуальні вакансії щотижня. Також «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: робота у Кременчуці робота вакансія
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