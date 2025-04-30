У Кременчуці відкриється фотовиставка Анастасії Жданової «Уламки людей» (афіша)

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Виставка триватиме з 1 до 25 травня у міській художній галереї

З 1 травня у Кременчуцькій міській художній галереї відкривається нова фотовиставка Анастасії Жданової під назвою «Уламки людей». Відкриття — о 14.00, за адресою: вул. М. Коцюбинського, 4.

Виставка організована Управлінням культури і туризму міста Кременчука. В експозиції — авторські фотографії, які відображають глибоку емоційну напругу, втрати та внутрішні переживання людей в умовах війни та соціальних потрясінь.

Виставка триватиме до 25 травня. Вхід — вільний.