З 1 травня у Кременчуцькій міській художній галереї відкривається нова фотовиставка Анастасії Жданової під назвою «Уламки людей». Відкриття — о 14.00, за адресою: вул. М. Коцюбинського, 4.
Виставка організована Управлінням культури і туризму міста Кременчука. В експозиції — авторські фотографії, які відображають глибоку емоційну напругу, втрати та внутрішні переживання людей в умовах війни та соціальних потрясінь.
Виставка триватиме до 25 травня. Вхід — вільний.
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