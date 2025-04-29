Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 30 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Андрія Ізюмова
пр-д Андрія Ізюмова
пров. Ананія Размислова
вул. Андрія Ізюмова
вул. Ананія Размислова
вул. Бажана
туп. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Кришталя
вул. Василя Симоненка
вул. Василя Симоненка (дубль, але так вказано в офіційному тексті)
вул. Віктора Баранова
вул. Володимира Винниченка
вул. Газопровідна
туп. Газопровідний
вул. Горліса-Горського
туп. Глобинський
вул. Гетьманська
пров. Григорія Ашкаренка
пров. Давида Гурамішвілі
вул. Данила Галицького
туп. Данила Апостола
вул. Експресівська
пров. Ємельяненко
вул. Івана Нагнибіди
туп. Івана Айвазовського
вул. Ігоря Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
туп. Кременецький
вул. Марка Вовчка
вул. Марка Кропивницького
пров. Микити Клєцкова
вул. Миколи Міхновського
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського
вул. Мрії
вул. Новомиргородська
вул. Ніни Крюкової
вул. Олександра Чайки
вул. Олени Пчілки
вул. Підводника Коваленка
вул. Полковника Оксанченка
просп. Лесі Українки
просп. Полтавський
пров. Полтавський
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. Северина Наливайка
вул. Сергія Кульчицького
вул. Соснівська
пров. Фізкультурний
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Якова Петруся
пров. Якова Петруся.
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Новогеоргіївський, 10А
пров. Олександра Герцена, 3-9Б
пров. Південний, 1/29-26
пров. Правобережний, 12
пров. Прорізний, 17-37
пров. Транспортний, 1-28
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Фізкультурний, 1А-22
пров. Чередницький, 4
пров. Шкільний, 18/5
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Дмитра Демидюка, 7-42
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Івана Котляревського, 26/19, 30
вул. Ігоря Сердюка, 33
вул. Капітана Корпана, 2-25/9
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Лікаря Бончука, 28-30
вул. Майора Борищака, 6/20
вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25
вул. Максима Кривоноса, 26-40
вул. Махоркова, 9/1-24А
вул. Небесної Сотні, 21/35-27Б, 53Б
вул. Олександріївська, 28-89
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Паризька, 14/35
вул. Покровська, 24, 28
вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Соборна, 34/32
вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13
вул. Христини Пекарчук, 5-26/2
вул. Чередницька, 30-79
вул. Шістдесятників, 4А-15
вул. Шкільна, 13/10
вул. Щаслива, 2-40
вул. Євгена Коновальця, 52-70.
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Київська, 64-121
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Ярова, 1-7
пров. Кузьми Скрябіна, 1-3
просп. Полтавський, 277-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське.
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