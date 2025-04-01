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У Кременчуці з’явиться ще одне «коло» на перехресті

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

 

Наразі інформації про терміни виконання робіт на дорозі немає

У Кременчуці на дорозі з’явиться ще одне «коло». Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Круговий рух на дорозі організують на перехресті вулиць Івана Приходька, Чумацький Шлях та провулку Літературного на правобережній частині міста.

 

У проєкті рішення зазначено, що роботи з організації кругового руху виконуватиме комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління». Проте інформації про терміни виконання ремонтних робіт наразі немає.

Нагадаємо, організацію кругового дорожнього руху на цьому перехресті анонсували ще влітку минулого року

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дорожній рух коло
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