Суд у Глобиному не дозволив вилучити договір про землю у справі про шахрайство

Прокурор вважав, що документ має значення для встановлення причетних до злочину осіб і проведення експертиз. Утім, суд вирішив, що не доведено, яким чином ці відомості можуть бути використані як докази, тож у доступі відмовив
27 березня слідчий суддя Глобинського районного суду відмовив прокурору Глобинської окружної прокуратури в наданні тимчасового доступу до договору купівлі-продажу земельної ділянки. Про це йдеться в ухвалі суду.
Клопотання стосувалося кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство). За даними слідства, група осіб у 2020–2021 роках незаконно заволоділа кількома ділянками на території Семенівської та Оболонської громад Полтавщини.
Зокрема, йдеться про ділянку, яку 9 березня 2020 року отримав у власність громадянин. Через рік, 26 березня 2021-го, він продав цю землю. Саме договір купівлі-продажу, укладений у нотаріуса з Дніпра, і хотіли вилучити слідчі.
Прокурор вважав, що документ має значення для встановлення причетних до злочину осіб і проведення експертиз. Утім, суд вирішив, що не доведено, яким чином ці відомості можуть бути використані як докази, тож у доступі відмовив.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, Решетилівській громаді повернули понад 600 гектарів лісу.
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