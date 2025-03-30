Суд у Глобиному не дозволив вилучити договір про землю у справі про шахрайство

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Прокурор вважав, що документ має значення для встановлення причетних до злочину осіб і проведення експертиз. Утім, суд вирішив, що не доведено, яким чином ці відомості можуть бути використані як докази, тож у доступі відмовив

27 березня слідчий суддя Глобинського районного суду відмовив прокурору Глобинської окружної прокуратури в наданні тимчасового доступу до договору купівлі-продажу земельної ділянки. Про це йдеться в ухвалі суду.

Клопотання стосувалося кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство). За даними слідства, група осіб у 2020–2021 роках незаконно заволоділа кількома ділянками на території Семенівської та Оболонської громад Полтавщини.

Зокрема, йдеться про ділянку, яку 9 березня 2020 року отримав у власність громадянин. Через рік, 26 березня 2021-го, він продав цю землю. Саме договір купівлі-продажу, укладений у нотаріуса з Дніпра, і хотіли вилучити слідчі.

Прокурор вважав, що документ має значення для встановлення причетних до злочину осіб і проведення експертиз. Утім, суд вирішив, що не доведено, яким чином ці відомості можуть бути використані як докази, тож у доступі відмовив.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, Решетилівській громаді повернули понад 600 гектарів лісу.