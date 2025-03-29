Генерал-майор з Кременчука очолив Інститут глобальної цивільної безпеки у Варшаві — джерела

На сьогодні питання захисту та підготовки цивільного населення Європи до зовнішніх воєнних загроз та можливих природних та техногенних лих набуло нечуваної актуальності, говорить Кривонос
Відучора, 28 березня, генерал-майор Сергій Кривонос з Кременчука очолює Інститут глобальної цивільної безпеки на базі Академії військових рекрутів «Штурм». Установа розташована у столиці Польщі, Варшаві. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили джерела, що наближені до військового.
Як пише виконавчий директор Академії військових рекрутів «Штурм» Андрій Лисенко з посиланням на слова генерала-майора, на сьогодні питання захисту та підготовки цивільного населення Європи до зовнішніх воєнних загроз та можливих природних та техногенних лих набуло нечуваної актуальності.
Нагадаємо, у 2023 році «Кременчуцький ТелеграфЪ» мав велике інтерв'ю з генералом Кривоносом, у якому він розповів про професійність командирів, героїзм на війні та у чому не можна жаліти, а коли треба берегти солдата.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.