Генерал-майор з Кременчука очолив Інститут глобальної цивільної безпеки у Варшаві — джерела

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На сьогодні питання захисту та підготовки цивільного населення Європи до зовнішніх воєнних загроз та можливих природних та техногенних лих набуло нечуваної актуальності, говорить Кривонос

Відучора, 28 березня, генерал-майор Сергій Кривонос з Кременчука очолює Інститут глобальної цивільної безпеки на базі Академії військових рекрутів «Штурм». Установа розташована у столиці Польщі, Варшаві. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили джерела, що наближені до військового.

Як пише виконавчий директор Академії військових рекрутів «Штурм» Андрій Лисенко з посиланням на слова генерала-майора, на сьогодні питання захисту та підготовки цивільного населення Європи до зовнішніх воєнних загроз та можливих природних та техногенних лих набуло нечуваної актуальності.

— Військовий компонент євросил вже розпочав відповідну підготовку, але цивільні громадяни залишаються у повному інформаційному вакуумі. Натомість успішний досвід протистояння російській агресії в Україні має бути обовʼязково використаний. Тому фахівці нашої Академії та очолюваного мною Інституту готові негайно приступити до практичних занять із керівниками різного рівня аби забезпечити безпеку цивільного населення Європи та навчити алгоритму дій при підготовці людей чи виникненні безпосередньої небезпеки, — зазначив генерал Кривонос.

Нагадаємо, у 2023 році «Кременчуцький ТелеграфЪ» мав велике інтерв'ю з генералом Кривоносом, у якому він розповів про професійність командирів, героїзм на війні та у чому не можна жаліти, а коли треба берегти солдата.