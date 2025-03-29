Думки, фобії та старий будинок: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Ольга Саліпа «Будинок на Аптекарській»
У Хмельницькому за дивних обставин помирає антиквар. Його донька, яка багато років не бачила батька, мимоволі опиняється у вирі кримінальних подій: викрадення людей, обшуки у батьковій квартирі й магазині, навіть вбивства. Усі ниточки ведуть до старого будинку аптекаря Деревоєда, що жив у місті понад століття тому. Багато років стіни цього будинку приховують таємницю, яка колись змінила хід історії. А той, хто її розгадає, володітиме світом.
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Оксана Калина «Батерфляй»
Віта має життя, про яке мріє більшість жінок. У свої 42 роки вона привертає увагу молодих та зрілих чоловіків, має престижну високооплачувану роботу й теплі взаємини зі своїми донечками…
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Луїза Хей «Цілюща сила думки»
Усі ми бажаємо — щастя. Щодня шукаємо його в приємних дрібничках, малих і великих звершеннях. Нам здається, що щастя недосяжне, але насправді воно живе в кожному з нас. Авторка пояснює, як відкинути всі негативні упередження й думки, радить звернутися до внутрішньої мудрості, полюбити себе такими, якими є. Вона вчить долати бар’єри болю, страху та гніву і бути вдячними за всі дари Всесвіту. Ключ до щастя — у наших руках.
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