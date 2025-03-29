Заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко оприлюднив декларацію: що вказав

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 508

Як заощадження чиновник тримає у готівці 50 тисяч гривень, 30 тисяч доларів США та 5 тисяч євро. Він також задекларував готівку дружини: 6 тисяч доларів США та 5 тисяч швейцарських франків

Заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко подав щорічну декларацію про доходи та майно за 2024 рік. Чиновник вказав, зокрема, нерухомість, доходи, заощадження, транспорт.

У 2024 році на посаді заступника міського голови Кременчука Руслан Проценко заробив 897 тисяч 670 гривень. Його дружина, депутатка міської ради та заступниця директора Крюківської районної адміністрації Зінаїда Проценко торік отримала 378 тисяч 170 гривень заробітної плати.

Також Руслан Проценко задекларував соціальні виплати Зінаїди Проценко — 25 тисяч 200 гривень, її виплати від профспілки — 1000 грн, Зимову підтримку — 1000 грн, а також Національний кешбек. Загальна сума — 366 грн.

Зінаїда Проценко отримала 92 грн за донорство крові.

Як заощадження чиновник тримає у готівці 50 тисяч гривень, 30 тисяч доларів США та 5 тисяч євро. Він також задекларував готівку дружини: 6 тисяч доларів США та 5 тисяч швейцарських франків.

На банківських рахунках Руслан Проценко тримає майже 5,5 тисяч гривень, Зінаїда Проценко — понад 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з нерухомості Руслан Проценко декларував 4 квартири, 3 з яких належать самому віцемеру, ще одна належить у спільній власності Зінаїди Проценко та Вікторії Чернишової, також депутатці міськради.

З липня 2022 року Руслан Проценко користується HYUNDAI TUCSON 2017 року випуску. Належить машина Олександру Проценко, ціна автівки, як вказано у декларації, — 545 тисяч гривень.