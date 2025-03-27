Безпека критичної інфраструктури на Кременчуччині: район відвідав т.в.о.начальника ПОВА Когут

Під час робочого візиту делегація ознайомилася з роботою об'єктів критичної інфраструктури та підприємств району
Днями Кременчуцький район із робочим візитом відвідала делегація Полтавської облвійськадміністрації. Про це у своєму телеграм-каналі розповів т. в. о. начальника ПОВА Володимир Когут.
Разом із очільником Кременчуцької райвійськадміністрації Олександром Аленіним делегація ознайомилася з роботою об'єктів критичної інфраструктури та підприємств району.
Зокрема, за словами Когута, під час зустрічі особливу увагу приділили питанню безпеки та захищеності споруд, що забезпечують життєдіяльність громад.
Вже є напрацювання та приклади рішень, які можна впровадити по всій області. Доручив розробити додаткові заходи та проєкти задля дієвого й ефективного захисту важливих об’єктів для регіону і держави, — резюмував він.
Нагадаємо, минулого тижня Володимир Когут разом із міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком відвідали медзаклади у чотирьох громадах області.
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