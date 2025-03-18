Сьогодні на Кременчуччині проводитимуть навчальні стрільби — Полтавська ОВА

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 131

Сьогодні, 18 березня, на території Кременчуцького району заплановані навчальні стрільби та контрольований технічний вибух. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму телеграм-каналі.

— Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці Полтавщини обласна військова адміністрація повідомила про, що на території Лубенського району внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджені два будинки та одне нежитлове приміщення.