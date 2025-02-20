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У Кременчуці міськрада хоче ухвалити звернення на підтримку президента Зеленського

Сьогодні, 18:50 Переглядів: 77

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», автором даного проєкту є заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Отич

Кременчуцька міська рада планує ухвалити проєкт рішення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Відповідний документ є у розпорядженні редакції. 

У самому ж проєкті не вказали, до кого саме звертатиметься міськрада у підтримку глави держави. Ймовірно, що це стосується Верховної Ради, депутатів рад всіх рівнів та міжнародних партнерів. Схоже звернення прийняла Полтавська районна рада сьогодні, 20 лютого, пише видання «Полтавщина». 

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», автором проєкту є заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Отич. 

Сесія Кременчуцької міськради має відбутись завтра, 21 лютого, на якій і планують розглянути звернення.

Додамо, що підтримку висловлюють на тлі гострих висловлювань з боку президента США Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського. Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», який ризикує втратити свою країну, якщо не буде «рухатися швидко». Президент США також заявив, що Зеленський «відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходить — це грати на Байдені «як на скрипці».

Нагадаємо, у жовтні торік Кременчуцька міська рада підтримала План перемоги.

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Автор: Телеграф
Теги: Зеленський Кременчуцька міська рада
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