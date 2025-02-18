Лікар ВЛК у Кременчуці Віталій Барсаков подав декларацію про доходи за 2024 рік: що вказав

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 279

Лікар-дерматовенеролог лікарні «Придніпровська», член військово-лікарської комісії Віталій Барсаков подав декларації про доходи за 2024 рік. У ній медик вказав нерухомість та доходи. Про це стало відомо з єдиного державного реєстру декларацій.

У 2020 році Віталій Барсаков придбав у Кременчуці квартиру за 200 тисяч гривень. Площа житла — 48,7 м². За минулий рік медик отримав заробітну плату від лікарні «Придніпровська» — 286 тисяч 930 гривень та зарплату за роботу на приватному підприємстві «МЕД-ПРОФ» — 57 тисяч гривень.

Як вказали на сайті лікарні, Барсаков має стаж роботи у понад 26 років. Навчався у Воронезькій медичній академії ім. Бурденка у 1986 році, проходив інтернатуру у 1987 році.

Нагадаємо, керівниця позаштатної військово-лікарської комісії (ВЛК), яка діє у лікарні «Кременчуцька», голова лікарсько-консультативної комісії та заступниця директора з експертизи тимчасової непрацездатності Світлана Кузьменко подала річну декларацію про доходи за 2024 рік. Жінка вказала нерухомість, доходи та транспорт.