Сьогодні, 6 лютого, на Полтавщині застосували графіки аварійного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».
У компанії зазначають, що відповідне розпорядження надійшло від Національної енергетичної компанії «Укренерго» о 9.16.
Наразі знеструмлюють одну чергу споживачів.
Як повідомили у пресслужбі «Укренерго», знеструмлення застосовані внаслідок пошкоджень, завданих російськими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії.
За розпорядженням «Укренерго», з 10.47 в області додатково ввели 2 чергу ГАВ.
Нагадаємо, раніше у «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.