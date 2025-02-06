На Полтавщині застосували аварійні відключення світла (доповнено)

Сьогодні, 09:36 Переглядів: 635

Попередньо вимикають по дві черги споживачів

Сьогодні, 6 лютого, на Полтавщині застосували графіки аварійного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

У компанії зазначають, що відповідне розпорядження надійшло від Національної енергетичної компанії «Укренерго» о 9.16.

Наразі знеструмлюють одну чергу споживачів.

Як повідомили у пресслужбі «Укренерго», знеструмлення застосовані внаслідок пошкоджень, завданих російськими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії.

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За розпорядженням «Укренерго», з 10.47 в області додатково ввели 2 чергу ГАВ.

Нагадаємо, раніше у «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.