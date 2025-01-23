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Час обирати професію: випускникам Кременчуцького спортліцею розповіли про переваги навчання у військовому коледжі

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 0

 

Зустріч для учнів провели військовослужбовці

Випускники Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного зустрілися із військовослужбовцями, аби дізнатися про переваги навчання у військовому коледжі. Про подію пишуть педагоги ліцею на своїй сторінці у соцмережах.

Із учнями зустрілися представники військового коледжу сержантського складу військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут та Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

 

Майбутнім абітурієнтам розповіли про переваги навчання у військовому коледжі: під час навчання курсанти не тільки здобудуть фундаментальні та спеціальні знання у галузі зв’язку, аби зайняти гідне місце в лавах Збройних Сил України, вони також виховуються в дусі патріотизму та поваги до України, до бойових та військових традицій.

 

Зустріч мала на меті профорієнтаційну роботу та формування у підростаючого покоління свідомого громадянина та своєї ролі і місця в служінні України, — пишуть педагоги ліцею.

Учні отримали також інформаційні буклети про військовий коледж, де розміщена уся інформація, яка може їм знадобитися під час вступу на навчання.

 

Нагадаємо, із минулого року в університетах обов'язковою є військова підготовка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей
Теги: спортивний ліцей профорієнтація військовий коледж
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