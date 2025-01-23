Час обирати професію: випускникам Кременчуцького спортліцею розповіли про переваги навчання у військовому коледжі

Випускники Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного зустрілися із військовослужбовцями, аби дізнатися про переваги навчання у військовому коледжі. Про подію пишуть педагоги ліцею на своїй сторінці у соцмережах.
Із учнями зустрілися представники військового коледжу сержантського складу військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут та Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Майбутнім абітурієнтам розповіли про переваги навчання у військовому коледжі: під час навчання курсанти не тільки здобудуть фундаментальні та спеціальні знання у галузі зв’язку, аби зайняти гідне місце в лавах Збройних Сил України, вони також виховуються в дусі патріотизму та поваги до України, до бойових та військових традицій.
Учні отримали також інформаційні буклети про військовий коледж, де розміщена уся інформація, яка може їм знадобитися під час вступу на навчання.
Нагадаємо, із минулого року в університетах обов'язковою є військова підготовка.
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