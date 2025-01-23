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«Вода потрібна всім»: водоканали створили петицію, аби забезпечити 100% бронювання працівників

Вчора, 22:00 Переглядів: 122

 

Нині на водоканалах бронюють 50% працівників

Представники водоканалів створили петицію на сайті Кабміну, аби забезпечити 100% бронювання своїх працівників. Відповідне повідомлення опублікували у пресслужбі «Полтававодоканалу».

Автори петиції зазначають: водоканали не віднесли до категорії критично важливих підприємств, де бронюванню підлягають усі 100% військовозобов’язаних чоловіків. Натомість нині їх бронюють лише 50%.

Підприємства комунальних послуг мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад своїх населених пунктів, оскільки в цілодобовому режимі виконують комплекс заходів, пов’язаних з забезпеченням належного функціонування систем життєзабезпечення населених пунктів (міських систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання тощо) та наданням своїх комунальних послуг населенню та підприємствам громади, — йдеться у петиції.

До того ж середній вік чоловіків підприємств комунальних послуг є передпенсійним. Працівники підприємств комунальних послуг працюють в шкідливих умовах та в понад нормованій роботі, що призводить до їх вигорання та погіршення стану здоров’я.

Якщо не зняти обмеження на бронювання усіх працівників підприємств, то це може призвести до негативного впливу на поточний рівень виконання підприємствами своїх головних завдань, оскільки відсутність або недостатність кваліфікованих та досвідчених працівників призведе до тривалих перебоїв у роботі систем життєзабезпечення, до повільної локалізації та усунення аварій на них, що матиме негативні наслідки для населення та економіки регіонів та в своєю чергою збільшить і без того високу соціальну напруженість серед населення.

Якщо вам все ще потрібна вода й каналізація 24/7, просимо підписати петицію про 100% бронювання працівників водоканалу, — пишуть у пресслужбі «Полтававодоканалу».

Петиція була створена 6 грудня 2024 року. Наразі вона набрала 20 тисяч 368 голосів із 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів лишилося ще 42 дні.

Переглянути повний текст петиції та підписати її можна за посиланням.

Нагадаємо, наприкінці минулого року кременчуцькі депутати ініціювали звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України щодо зняття обмеження на бронювання деяких працівників критичної інфраструктури.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: водоканал бронювання
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