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Кременчук, Соціальний захист

Переселенцям з Маріуполя розповіли, як захиститися від домашнього насильства

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 127

Минулої п’ятниці, 10 січня, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги БФ «Посмішка ЮА» у місті Кременчук провела інформаційну зустріч «Безпечний простір: як захистити себе від домашнього насильства» в громадській організації «ЯМаріуполь»

Переселенцям з окупованого міста розповіли, як розпізнати ознаки домашнього насильства, які його види існують та як захистити себе від нього.

Експерти надали практичні поради та рекомендації, які допоможуть розпізнати небезпечні ситуації та вчасно звернутися за допомогою.

 Особливу увагу було приділено питанню, куди звертатися в разі виникнення проблем. Учасники отримали детальну інформацію про організації, які надають допомогу постраждалим від домашнього насильства, а також контактні дані.

 Одним із найцікавіших моментів зустрічі стала настільна карткова гра «Коло безпеки». У форматі вікторини учасники змогли закріпити отримані знання, сформувати систему уявлень про явище насильства та розробити власні стратегії захисту.

 Завдяки таким ініціативам, все більше людей дізнаються про проблему домашнього насильства, розуміють, як її розпізнати та протидіяти, а також знають, куди звернутися за допомогою.

У Кременчуці постраждалі від насильства можуть звертатися по допомогу:

  • Національна цілодобова «гаряча лінія» з запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 15-47, 116-123 або 0-800-500-355
  • Національна «гаряча лінія» з питань захисту прав дітей 0-800-500-225 або 116-111
  • «Гаряча лінія» безоплатної правової допомоги 0-800-213-103
  • Чат-бот #ДійПротиНасильства (месенджер Telegram)
  • Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області м. Кременчук, площа Перемоги, буд. 2 +38098-839-11-61 e-mail: 26217671@mail.gov.ua
  • Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Благодійної організації «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» +38066-250-01-33
  • Кременчуцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 6 тел. 102
  • Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Кременчуцького міського центру соціальних служб м. Кременчук, вул. Героїв Крут, буд. 5 +38068-548-76-11, +38050-661-74-11 e-mail: dennuy_centr1@ukr.net
  • Служба у справах дітей Автозаводської районної адміністрації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області м. Кременчук, вул. Квітки Цісик, буд. 38 тел. +380963133466 e-mail: ssd@avtorayadm-kremen.gov.ua
  • Служба у справах дітей Крюківської районної адміністрації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області вул. Івана Приходька, буд. 90 тел. (053-66) 6-21-46, +38067-531-86-02 e-mail: ssdkrukiv@krukivadm.gov.ua
  • Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги вул. Небесної Сотні, буд. 54 тел. (053-67) 5-75-20
  • Громадська організація «Ла Страда-Україна», яка має 20-річний досвід організації роботи національних «гарячих» ліній: 0 800 500 335 або 116 123 — Національна гаряча лінія із запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації; 0 800 500 225 або 116 111 — Національна гаряча лінія для дітей та молоді.

Всім учасникам заходу члени мобільної бригади не тільки надали теоретичні знання, але й вручили гуманітарну допомогу від партнерів.

Нагадаємо, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги у місті Кременчук працює за підтримки Фонду Народонаселення ООН в Україні — UNFPA Ukraine, завдяки фінансовій підтримці уряду Норвегії через імплементаційного партнера БО «БФ «Посмішка ЮА».

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Кременчук проти насильства: у місті провели інформаційно-просвітницьку акцію щодо проблем домашнього насильства

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Автор: Мирослава Українська
Теги: БФ Посмішка мобільна бригада насилтьство допомога ДН й ГЗН ЯМаріуполь
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