На Полтавщині синоптики прогнозують туман

8 січня на Полтавщині синоптики попередили про туман, видимість — 200-500 метрів. Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Патрульна поліція Полтавщини надала поради водіям, як діяти під час таких погодних явищ:
Пішоходам правоохоронці радять бути уважними, переходити дорогу лише у визначених місцях та використовувати світлоповертальні елементи в одязі.
Нагадаємо, у повітрі Кременчука зафіксували перевищення вмісту пилу і формальдегіду.
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