На Полтавщині синоптики прогнозують туман

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 139 Коментарів: 1

8 січня на Полтавщині синоптики попередили про туман, видимість — 200-500 метрів. Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Патрульна поліція Полтавщини надала поради водіям, як діяти під час таких погодних явищ:

відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;

збільшити дистанцію між автомобілями;

у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходам правоохоронці радять бути уважними, переходити дорогу лише у визначених місцях та використовувати світлоповертальні елементи в одязі.

Нагадаємо, у повітрі Кременчука зафіксували перевищення вмісту пилу і формальдегіду.