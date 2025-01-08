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На Полтавщині синоптики прогнозують туман

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 139 Коментарів: 1

 

Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий

8 січня на Полтавщині синоптики попередили про туман, видимість — 200-500 метрів. Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології. 

Патрульна поліція Полтавщини надала поради водіям, як діяти під час таких погодних явищ:

  • відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди; 
  • знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;
  • збільшити дистанцію між автомобілями;
  • у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходам правоохоронці радять бути уважними, переходити дорогу лише у визначених місцях та використовувати світлоповертальні елементи в одязі.

Нагадаємо, у повітрі Кременчука зафіксували перевищення вмісту пилу і формальдегіду.

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Автор: Телеграф
Теги: туман
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Коментарі: 1

1 249
Andron777:
Сьогодні, 11:20

Вже скоро обід. Де туман? Бачу сонечко ))


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