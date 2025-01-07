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МФК «Кремінь» орендує поля у підприємства, пов'язаного з нардепом Шаповаловим, за понад 1 млн грн

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 699 Коментарів: 1

Поля розташовані на вулиці Флотській, 5

Комунальний заклад фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь» взяв в оренду 2 поля за 1 млн 8 тисяч гривень. Вартість вказана за 720 годин користування. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro, договір оприлюднили 6 січня. 

Тобто за 1 годину користування комунальний клуб сплачуватиме 1,4 тис. гривень. Поля розташовані на вулиці Флотській, 5 (раніше там розміщувався завод з виробництва силікатної цегли). Їх заклад орендуватиме у приватного підприємства «Агротепло», засновником якого є, зокрема, донька народного депутата Юрія Шаповалова Милана Шаповалова. Про це вказано в аналітичній системі Clarity Project. Раніше керівником та засновником підприємства був син нардепа Назарій Шаповалов. 

Приватне підприємство заснували у 2016 році зі статутним капіталом у понад 4 млн гривень. Юридична адреса «Агротепло» — вул. Флотська, 5, але фактична адреса — вул. Ігоря Сердюка, 33, де розташовано ресторан дружини нардепа Євгенії Шаповалової.

Нині «Агротепло» керує Юрій Бабец, директор приватного підприємства «Фокстрот Сервіс». Його засновником був народний депутат Юрій Шаповалов. 

Нині директором МФК «Кремінь» є Андрій Недяк.

Нагадаємо, прапор МФК «Кремінь» підняли на найвищу точку України — гору Говерлу.

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Автор: Телеграф
Теги: МФК «Кремінь» Юрій Шаповалов
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Коментарі: 1

1 246
Andron777:
Сьогодні, 18:33

Фіолетова шобла не перестає дивувати своїми винаходами дерибанити бюджетні грошики. Я не проти того, щоб дітки розвивались у комфортних умовах, але ціна дивує. За годину аренди майже півтори тисячі грн. Не за день, а за годину. Арендував би якийсь приватний клуб то хр_ен би він такі бабки фіолетовій шоблі заплатив би. А бюджетних грошей не жалко... Чого там... Лохи платники податків заплатять...smirk


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