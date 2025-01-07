МФК «Кремінь» орендує поля у підприємства, пов'язаного з нардепом Шаповаловим, за понад 1 млн грн

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 699 Коментарів: 1

Комунальний заклад фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь» взяв в оренду 2 поля за 1 млн 8 тисяч гривень. Вартість вказана за 720 годин користування. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro, договір оприлюднили 6 січня.

Тобто за 1 годину користування комунальний клуб сплачуватиме 1,4 тис. гривень. Поля розташовані на вулиці Флотській, 5 (раніше там розміщувався завод з виробництва силікатної цегли). Їх заклад орендуватиме у приватного підприємства «Агротепло», засновником якого є, зокрема, донька народного депутата Юрія Шаповалова Милана Шаповалова. Про це вказано в аналітичній системі Clarity Project. Раніше керівником та засновником підприємства був син нардепа Назарій Шаповалов.

Приватне підприємство заснували у 2016 році зі статутним капіталом у понад 4 млн гривень. Юридична адреса «Агротепло» — вул. Флотська, 5, але фактична адреса — вул. Ігоря Сердюка, 33, де розташовано ресторан дружини нардепа Євгенії Шаповалової.

Нині «Агротепло» керує Юрій Бабец, директор приватного підприємства «Фокстрот Сервіс». Його засновником був народний депутат Юрій Шаповалов.

Нині директором МФК «Кремінь» є Андрій Недяк.

Нагадаємо, прапор МФК «Кремінь» підняли на найвищу точку України — гору Говерлу.