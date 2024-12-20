Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуччині у домоволодінні мешканця села Кривуші поліція вилучила дві гранати

Сьогодні, 15:51 Переглядів: 202

 

Розпочато досудове розслідування статтею Кримінального кодексу щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

У приватному домоволодінні мешканця села Кривуші Кременчуцького району поліція вилучила боєприпаси у місцевого мешканця. Інформація про те, що у цьому будинку зберігаються боєприпаси до поліції Полтавщини надійшла 19 грудня близько 23.00.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Отримавши повідомлення на місце виїхали поліцейські відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції, фахівців вибухотехнічної служби та поліцейські-криміналісти.

У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські виявили та вилучили у 50-річного мешканця будинку два корпуси гранат і запали. Наразі слідчі встановлюють походження та мету зберігання вибухонебезпечних предметів.

За даним фактом слідчим підрозділ поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Полтавщині триває декларування громадянами знайденої та здобутої зброї. З 25 листопада, коли набув чинності новий закон, до підрозділів поліції звернулася 41 особа, які задекларували 45 одиниць вогнепальної зброї. Серед них: 14 автоматів, 24 гладкоствольних рушниці, 5 нарізних карабінів, пістолет та понад 4000 боєприпасів до них.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кривуші гранати поліція Полтавщини зброя
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх