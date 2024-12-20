На Кременчуччині у домоволодінні мешканця села Кривуші поліція вилучила дві гранати

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У приватному домоволодінні мешканця села Кривуші Кременчуцького району поліція вилучила боєприпаси у місцевого мешканця. Інформація про те, що у цьому будинку зберігаються боєприпаси до поліції Полтавщини надійшла 19 грудня близько 23.00.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Отримавши повідомлення на місце виїхали поліцейські відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції, фахівців вибухотехнічної служби та поліцейські-криміналісти.

У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські виявили та вилучили у 50-річного мешканця будинку два корпуси гранат і запали. Наразі слідчі встановлюють походження та мету зберігання вибухонебезпечних предметів.

За даним фактом слідчим підрозділ поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Полтавщині триває декларування громадянами знайденої та здобутої зброї. З 25 листопада, коли набув чинності новий закон, до підрозділів поліції звернулася 41 особа, які задекларували 45 одиниць вогнепальної зброї. Серед них: 14 автоматів, 24 гладкоствольних рушниці, 5 нарізних карабінів, пістолет та понад 4000 боєприпасів до них.