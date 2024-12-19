У Кременчуці з’явиться музей цивільного побуту «Стара квартира»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 222

Директор музею авіації і космонавтики Анатолій Бишенко під час урочистого погашення марок на ювілейних конвертах розповів про створення у Кременчуці музею цивільного побуту з назвою «Стара квартира».

Чоловік каже, що для цього вже виділене приміщення напроти Річкового вокзалу 225 квадратних метрів, але воно потребує реконструкції, орієнтовна вартість якої понад 1,5 млн грн. Поки в бюджеті немає таких грошей, пан Анатолій займається збором експонатів для майбутньої експозиції. Музей вже зібрав понад 300 майбутніх експонатів.

— Приносьте фототехніку, кінотехніку, дитячі іграшки, підручники початкових освітніх класів, предмети інтер'єру 50-х, 60-х років. Ви можете навіть значення не придавати, а ця річ буде цінною для музейних експозицій, — закликає пан Бишенко.

Одна з кімнат вже обладнана старими меблями 30-х років, які музею передала одна єврейська родина, яка виїжджали в Ізраїль. Всі, хто відвідував цю кімнату, в захваті, стверджує директор музею.

В цілому приміщення заплановано розділити на кімнати, кожна з яких буде облаштована меблями різних епох. За допомогою різних предметів пан Анатолій планує відтворити тогочасну епоху з 30-х років XX століття.

Телефон для зв’язку 0976479493 Анатолій Миколайович.