У Кременчуцькому районі попрощалися з військовим із Херсонщини Геннадієм Торопенком, який загинув під Покровськом

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Вчора, 18 грудня, у Горішніх Плавнях попрощалися з загиблим на російсько-українській війні солдатом Збройних сил України Геннадієм Торопенком. Поховали захисника України з військовими почестями на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Геннадій Анатолійович Торопенко народився 6 грудня 1981 року в селищі Брилівка Херсонської області. Після закінчення Брилівської загальноосвітньої школи працював в рідному селищі на підприємствах сільського господарства та будівництва.

У вересні 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 11 грудня 2024 року під час виконання обов’язку військової служби солдат Збройних Сил України Геннадій Торопенко героїчно загинув в районі селища Шевченко Покровського району Донецької області.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.