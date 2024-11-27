Капремонт дороги в Піщаному буде після перемоги — нардеп Мовчан

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 526

Поки що дорогу вирівняють та ремонтуватимуть ямково найбільш пошкоджені ділянки

Капітальний ремонт сумнозвісної дороги у Піщаному буде вже після перемоги. Про це на своїй сторінці написав народний депутат України від Кременчука Олексій Мовчан.

Провели нараду з першим заступником голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Миколою Бойком. Головна тема — стан дороги Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через Кременчук) — Маріуполь. А саме — ділянки в Піщаному Кременчуцького району, яка в не проїзному, аварійному стані, — пише нардеп.

За його словами, наразі усе фінансування спрямовується на військові потреби, і у дорожньому фонді коштів на ремонт цієї дороги немає ані на цей рік, ані на наступний.