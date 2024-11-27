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Кременчук, Дороги & Дурні

Капремонт дороги в Піщаному буде після перемоги — нардеп Мовчан

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 526

 

Поки що дорогу вирівняють та ремонтуватимуть ямково найбільш пошкоджені ділянки  

Капітальний ремонт сумнозвісної дороги у Піщаному буде вже після перемоги. Про це на своїй сторінці написав народний депутат України від Кременчука Олексій Мовчан.

Провели нараду з першим заступником голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Миколою Бойком. Головна тема — стан дороги Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через Кременчук) — Маріуполь. А саме — ділянки в Піщаному Кременчуцького району, яка в не проїзному, аварійному стані, — пише нардеп.

За його словами, наразі усе фінансування спрямовується на військові потреби, і у дорожньому фонді коштів на ремонт цієї дороги немає ані на цей рік, ані на наступний.

Але ми маємо проміжний результат — домовилися, що найближчим часом Агентство проведе вирівнювання та ямковий ремонт найбільш пошкоджених ділянок дороги в межах с. Піщане. Це не те, чого ми всі прагнули, але це найкраще, що може бути в умовах війни. Головне — вдалося зрушити питання з мертвої точки, — додав депутат.

Мовчан також нагадав, що у 2021 році уже створили проєктну документацію та провели тендер на капітальний ремонт дороги. Але у зв'язку із початком повномасштабного вторгнення його так і не розпочали.

Нагадаємо, 6 листопада у Піщаному відбулося виїзне робоче засідання депутатської комісії Полтавської обласної ради. Тоді депутати погодили виділити на поточний ремонт цієї ділянки дороги 10 млн грн. Роботи обіцяли виконати до початку зими.

Тоді ж під час комісійного виїзду заступник міського голови Кременчука, депутат Полтавської облради Іван Москалик повідомив, що на капітальний ремонт дороги у Піщаному протяжністю у 5 км необхідно виділити понад 743 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дорога ремонт доріг Піщане Мовчан
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