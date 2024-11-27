Капремонт дороги в Піщаному буде після перемоги — нардеп Мовчан

Капітальний ремонт сумнозвісної дороги у Піщаному буде вже після перемоги. Про це на своїй сторінці написав народний депутат України від Кременчука Олексій Мовчан.
За його словами, наразі усе фінансування спрямовується на військові потреби, і у дорожньому фонді коштів на ремонт цієї дороги немає ані на цей рік, ані на наступний.
Мовчан також нагадав, що у 2021 році уже створили проєктну документацію та провели тендер на капітальний ремонт дороги. Але у зв'язку із початком повномасштабного вторгнення його так і не розпочали.
Нагадаємо, 6 листопада у Піщаному відбулося виїзне робоче засідання депутатської комісії Полтавської обласної ради. Тоді депутати погодили виділити на поточний ремонт цієї ділянки дороги 10 млн грн. Роботи обіцяли виконати до початку зими.
Тоді ж під час комісійного виїзду заступник міського голови Кременчука, депутат Полтавської облради Іван Москалик повідомив, що на капітальний ремонт дороги у Піщаному протяжністю у 5 км необхідно виділити понад 743 млн грн.
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