У Кременчуці планують продовжити оренду землі для довгобуду

Вчора, 17:58 Переглядів: 263

У Кременчуці на сесії міської ради розглянуть продовження оренди землі для приватного підприємства «Побуттехносервіс» (магазин «Атлант») на вулиці Майора Борищака, 35. Термін — 3 роки. Відповідний проєкт направила депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 22 листопада.

Відомо, що там — незавершене будівництво адміністративно-торговельного блоку. Нині збудований нульовий поверх — фундамент.

Додамо, що договір оренди землі міськрада укладає з приватним підприємством щонайменше з 2012 року.