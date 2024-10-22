У відділенні психіатричної допомоги у Кременчуці планують створити зону відпочинку для пацієнтів

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 1

У відділенні психіатричної допомоги та лікування залежностей, що нині працює у складі лікарні планового лікування, хочуть створити зону відпочинку для пацієнтів просто неба. Облаштувати таку зону рекомендував Уповноважений з прав людини. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа 22 жовтня.

Відомо, що воно розташовуватиметься на території медичного закладу за корпусом відділення. На це гроші закладатимуть у наступному році, зазначив Середа.

Нагадаємо, у палатах лікарні планового лікування хочуть замінити підлогове покриття загальною площею 178 м². На ці роботи планують витратити 280 тисяч гривень.

Додамо, що кременчуцька лікарня планового лікування мала отримати нові меблі на майже 900 тисяч гривень. Гроші виділили зі Стабілізаційного фонду, відповідне рішення ухвалив виконком Кременчуцької міської ради на засіданні 9 листопада 2023 року.

У інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» завідувач відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей у лікарні планового лікування розповів, як у Кременчуці лікують хворих із залежностями та психічними розладами.