Захід із нагоди професійного свята працівники бібліотечної справи відзначили в культурному центрі центральної бібліотеки Горішніх Плавнів кілька тижнів тому. На початку зустрічі гості переглянули презентацію про історію та основні напрями діяльності Центральної бібліотечної системи міста.
Серед гостей заходу були міський голова Дмитро Биков та його заступниця Надія Угнічева. Очільник громади звернувся до учасників зібрання з привітальним словом. Протягом останніх років, зазначив мер, у підходах до наповнення й формату діяльності бібліотеки Горішніх Плавнів впроваджено значні зміни. Центральна бібліотека стала своєрідним культурним хабом: місцем, де зустрічається та спілкується інтелігенція, люди зі спільними захопленнями.
У ЦБС, наголосив Дмитро Биков, крім наявного книжкового фонду активно впроваджуються сучасні засоби комунікації: аудіо, відео тощо. Зокрема, діє інтернет-центр, де відвідувачі мають безкоштовний доступ до Всесвітньої мережі та навіть експериментують з технологіями штучного інтелекту.
Міський голова вручив директорці бібліотеки міста Олені Дудко сертифікат на поповнення фондів на суму 100 тис. грн.
Своєю чергою Олена Дудко висловила вдячність за системну підтримку бібліотечної галузі, зокрема, сучасних трендів її розвитку.
Вона висловила вдячність усім своїм колегам із ЦБС та шкільних бібліотек за кропітку щоденну працю.
Очільниця закладу також наголосила, що в умовах повномасштабної війни ЦБС Горішніх Плавнів «не зачинялася ні на один день» і в цілому працює не менше ніж у мирні часи.
Начальниця відділу освіти Лілія Щербина у своїй вітальній промові висловила побажання, щоб «розвиток новітніх технологій лише сприяв інтересу до читання: щоб у ваших закладах завжди було багато дітей та дорослих, які хочуть та люблять читати». Вона висловила подяку колективу ЦБС за продуктивну співпрацю.
Окрему подяку вона висловила працівникам шкільних бібліотек, які прищеплюють дітям любов до книги, відкривають доступ до нових знань.
З нагоди свята перед учасниками зібрання виступили гості — викладачі міської музичної школи. У виконанні учасників інструментального тріо Prima Vera Анатолія Головні, Ганни Ткаченко та Тетяни Шемет прозвучала композиція на баяні та акордеонах. Скрипачка Альона Плотнікова зіграла варіації на тему творчості сучасних композиторів. А Сніжана Базилевич на саксофоні виконала інструментальну імпровізацію на один із творів популярного співака й автора пісень 70-80-х років Білла Візерса.
Варто зазначити, що протягом останніх років за кошти місцевого бюджету в бібліотеці створено культурний центр, де відбуваються різнопланові культурно-мистецькі заходи. Зокрема, проходять цікаві зустрічі з письменниками, поетами, художниками, музикантами, композиторами. На базі культурного центру функціонує клуб кіберспорту, оснащений сучасною комп’ютерною технікою. Також у центральній бібліотеці створено сучасну лекційну залу, для якої були закуплені нові меблі. Минулого року розпочав роботу оновлений відділ дитячої літератури. Це зала із сучасним інтер’єром, мережею Wi-Fi та відповідним оснащенням. На стелажах розміщені книги зарубіжних та вітчизняних авторів, а на столах — набори настільних ігор.
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