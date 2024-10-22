Горішні Плавні — місто, що читає: бібліотеки міста відзначили професійне свято

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Захід із нагоди професійного свята працівники бібліотечної справи відзначили в культурному центрі центральної бібліотеки Горішніх Плавнів кілька тижнів тому. На початку зустрічі гості переглянули презентацію про історію та основні напрями діяльності Центральної бібліотечної системи міста.

«Горішні Плавні — місто, що читає. Місто з великими культурними можливостями та амбіціями. Широка мережа централізованої бібліотечної системи — ще одне тому підтвердження. Навіть під час війни ми забезпечуємо можливість для читання, розвитку, впроваджуємо нові сервіси, які корисні людям», — наголосила ведуча.

Серед гостей заходу були міський голова Дмитро Биков та його заступниця Надія Угнічева. Очільник громади звернувся до учасників зібрання з привітальним словом. Протягом останніх років, зазначив мер, у підходах до наповнення й формату діяльності бібліотеки Горішніх Плавнів впроваджено значні зміни. Центральна бібліотека стала своєрідним культурним хабом: місцем, де зустрічається та спілкується інтелігенція, люди зі спільними захопленнями.

У ЦБС, наголосив Дмитро Биков, крім наявного книжкового фонду активно впроваджуються сучасні засоби комунікації: аудіо, відео тощо. Зокрема, діє інтернет-центр, де відвідувачі мають безкоштовний доступ до Всесвітньої мережі та навіть експериментують з технологіями штучного інтелекту.

«Для нас це дуже важливо, адже часи, коли людина приходила до бібліотеки тільки щоб знайти книгу або інші матеріали, вже позаду. Сучасна людина прагне отримувати інформацію якнайшвидше і в якомога більшому обсязі. Бібліотека має ставати інтерактивним простором», — підкреслив мер.

Міський голова вручив директорці бібліотеки міста Олені Дудко сертифікат на поповнення фондів на суму 100 тис. грн.

«Упевнений, що цей подарунок додасть цікавої та корисної літератури для всіх верств населення нашої громади», — підсумував Дмитро Биков.

Своєю чергою Олена Дудко висловила вдячність за системну підтримку бібліотечної галузі, зокрема, сучасних трендів її розвитку.

«Дмитро Геннадійович — читаюча людина, і він розуміє, наскільки важлива культура, особливо зараз, у наші нелегкі часи. Завдяки підтримці з боку керівництва громади ми маємо чудові оновлені приміщення, комп’ютерне обладнання, усі філії оснащено мережею Wi-Fi. Дійсно, новий час вимагає нових підходів, і просто видавати книжки — це вже не про нашу бібліотеку», — підкреслила очільниця закладу.

Вона висловила вдячність усім своїм колегам із ЦБС та шкільних бібліотек за кропітку щоденну працю.

«Коли людина читає, вона вчиться аналізувати й відрізняти, що добре, а що погано. Це працює мозок, і це дуже важливо, — підкреслила Олена Дудко. — Тому дякую вам за ваш труд, і хочу побажати бібліотекам процвітання, щоб завжди ви були на крок уперед у житті».

Очільниця закладу також наголосила, що в умовах повномасштабної війни ЦБС Горішніх Плавнів «не зачинялася ні на один день» і в цілому працює не менше ніж у мирні часи.

«Ми робимо все, аби людям, які приходять сюди, було комфортно. Для нас важливо, щоб вони отримували не тільки інформацію, але й тепле, доброзичливе ставлення. Усі, хто тут працює — великі ентузіасти, і в нас є відчуття, що ми потрібні», — підсумувала Олена Дудко.

Начальниця відділу освіти Лілія Щербина у своїй вітальній промові висловила побажання, щоб «розвиток новітніх технологій лише сприяв інтересу до читання: щоб у ваших закладах завжди було багато дітей та дорослих, які хочуть та люблять читати». Вона висловила подяку колективу ЦБС за продуктивну співпрацю.

«Школярі радо відвідують бібліотечні уроки та інші заходи, які у вас відбуваються», — наголосила Лілія Щербина.

Окрему подяку вона висловила працівникам шкільних бібліотек, які прищеплюють дітям любов до книги, відкривають доступ до нових знань.

«Ми розуміємо, наскільки ваша робота важлива й відповідальна. Особливо в цьому навчальному році, адже у п’яти із семи шкіл громади — нові бібліотекарі, молоді спеціалісти. Я бажаю вам терпіння, творчості, енергії, щоб упроваджувати нові проєкти», — підсумувала очільниця відділу.

З нагоди свята перед учасниками зібрання виступили гості — викладачі міської музичної школи. У виконанні учасників інструментального тріо Prima Vera Анатолія Головні, Ганни Ткаченко та Тетяни Шемет прозвучала композиція на баяні та акордеонах. Скрипачка Альона Плотнікова зіграла варіації на тему творчості сучасних композиторів. А Сніжана Базилевич на саксофоні виконала інструментальну імпровізацію на один із творів популярного співака й автора пісень 70-80-х років Білла Візерса.

Варто зазначити, що протягом останніх років за кошти місцевого бюджету в бібліотеці створено культурний центр, де відбуваються різнопланові культурно-мистецькі заходи. Зокрема, проходять цікаві зустрічі з письменниками, поетами, художниками, музикантами, композиторами. На базі культурного центру функціонує клуб кіберспорту, оснащений сучасною комп’ютерною технікою. Також у центральній бібліотеці створено сучасну лекційну залу, для якої були закуплені нові меблі. Минулого року розпочав роботу оновлений відділ дитячої літератури. Це зала із сучасним інтер’єром, мережею Wi-Fi та відповідним оснащенням. На стелажах розміщені книги зарубіжних та вітчизняних авторів, а на столах — набори настільних ігор.