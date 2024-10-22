Де у середу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 23 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- с. Придніпрянське.
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. В. Івасюка, 31-86/46
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. М. Березовського, 7-45
- вул. Насосна, 2/25-100
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38-20/33
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Рєпіна, 9/28-86
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Х. Алчевської, 2
- вул. Художня, 28-57/2
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- пров. І. Приходька, 3-24
- пров. К. Ушинського, 1-14
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. М. Савченка, 3-8
- пров. Насосний, 3-22
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
- пров. Художній, 2-15.
З 8.00 до 17.00
- пров. Архипа Тесленка, 23,29
- пров. Вагонобудівний, 2А
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Лисенка, 1-16
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б
- пров. Прорізний, 28/30,30
- пров. Курчанівський, 1-24
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Академіка Герасимовича, 141-204
- вул. Богдана Хмельницького, 24
- вул. Василя Сліпака, 54-91
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Віталія Базилевського, 20-32
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
- вул. Івана Приходька, 104-135
- вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Капітана Трусова, 83-92/25
- вул. Капітана Трусова, 84,86
- вул. Космонавтів, 1А-36/17
- вул. Квітки Цісик, 36Г
- вул. Ліщинова, 17-23
- вул. Майора Пугача, 82-90/31
- вул. Майора Пугача, 88
- вул. Національної Гвардії, 3-14
- вул. Олександрійська, 6,10-23
- вул. Платухіна, 20-37
- вул. Різдвяна, 18-45
- вул. Романа Шухевича, 10-31
- туп. Юннатів, 1-7.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
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