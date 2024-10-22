Де у середу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 23 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка

с. Потоки

с. Придніпрянське. З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна, 15-56

вул. В. Івасюка, 31-86/46

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. М. Березовського, 7-45

вул. Насосна, 2/25-100

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38-20/33

вул. Республіканська, 1-107

вул. Рєпіна, 9/28-86

вул. Тупикова, 3-10

вул. Х. Алчевської, 2

вул. Художня, 28-57/2

пров. Антона Чехова, 3-7/26

пров. І. Приходька, 3-24

пров. К. Ушинського, 1-14

пров. Крюківський, 4-12

пров. М. Савченка, 3-8

пров. Насосний, 3-22

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7

пров. Художній, 2-15. З 8.00 до 17.00 пров. Архипа Тесленка, 23,29

пров. Вагонобудівний, 2А

пров. Дмитра Вишневецького, 20А

пров. Герцена, 3-9Б

пров. Лисенка, 1-16

пров. Олександра Герцена, 3-9Б

пров. Прорізний, 28/30,30

пров. Курчанівський, 1-24

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Академіка Герасимовича, 141-204

вул. Богдана Хмельницького, 24

вул. Василя Сліпака, 54-91

вул. Вільної України, 29-60

вул. Віталія Базилевського, 20-32

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8

вул. Івана Приходька, 104-135

вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Капітана Трусова, 83-92/25

вул. Капітана Трусова, 84,86

вул. Космонавтів, 1А-36/17

вул. Квітки Цісик, 36Г

вул. Ліщинова, 17-23

вул. Майора Пугача, 82-90/31

вул. Майора Пугача, 88

вул. Національної Гвардії, 3-14

вул. Олександрійська, 6,10-23

вул. Платухіна, 20-37

вул. Різдвяна, 18-45

вул. Романа Шухевича, 10-31

туп. Юннатів, 1-7.

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