Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів

У Кременчуці станція переливання крові потребує донорів усіх груп крові. Про це повідомили на телеграм-каналі “Кременчук.Офіційний” 7 жовтня.
Вказано, що здати кров можна з 8:00 до 13:00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8. Наголошують, що з собою мати паспорт та ідентифікаційний код.
На каналі нагадують правила для донорів:
Нагадаємо, журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше в житті здала кров й поділилася враженнями.
А торік «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.
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