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Кременчук

Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 155

Вказано, що здати кров можна з 8:00 до 13:00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8

У Кременчуці станція переливання крові потребує донорів усіх груп крові. Про це повідомили на телеграм-каналі “Кременчук.Офіційний” 7 жовтня. 

Вказано, що здати кров можна з 8:00 до 13:00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8. Наголошують, що з собою мати паспорт та ідентифікаційний код. 

На каналі нагадують правила для донорів: 

  • напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого
  • за 48 годин до процедури не пити алкоголь;
  • за дві години не палити. 
— У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше в житті здала кров й поділилася враженнями.

А торік «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.

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Автор: Телеграф
Теги: донорство кров
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