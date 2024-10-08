Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів

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Вказано, що здати кров можна з 8:00 до 13:00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8

У Кременчуці станція переливання крові потребує донорів усіх груп крові. Про це повідомили на телеграм-каналі “Кременчук.Офіційний” 7 жовтня.

Вказано, що здати кров можна з 8:00 до 13:00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8. Наголошують, що з собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

На каналі нагадують правила для донорів:

напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити.

— У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше в житті здала кров й поділилася враженнями.

А торік «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.