У Кременчуці 4 школи мають 7-8 класи, які працюють за програмою «Інтелект України»

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Чотири кременчуцьких заклади мають 7-8 класи, які працюють за науково — педагогічним проєктом «Інтелект України». Найбільше таких класів у ліцеї № 10. Про це стало відомо з проєкту рішення виконавчого комітету.

Відомо, що у ліцеї № 4 і № 5 мають по одному 7 класу з освітньою програмою «Інтелект України», ліцей № 17 — по одному 7 і 8 класу. Кременчуцький ліцей № 10 має по два 7 і 8 класів.

Нагадаємо, нещодавно «Телеграф» розбирався, які особливості НУШ та «Інтелект України».