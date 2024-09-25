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У Кременчуці планують виділити додаткові гроші на допомогу для мобілізованих

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 214

Допомога надається у рамках міської програми «Ветерани Кременчука» на 2024-2026 роки»

Наразі департаменту соціального захисту населення не вистачає додаткових 4,5 млн гривень на виплату одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих жителів Кременчука. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили 25 вересня. 

Відомо, що така сума розрахована за 3 місяці по 50 мобілізованих, які подали заяви. Тобто всього 150 осіб. Допомога надається у рамках міської програми «Ветерани Кременчука» на 2024-2026 роки», тому до неї департамент просить внести зміни.

Нагадаємо, військовозобов’язані, призвані на військову службу по мобілізації після 1 січня 2024 року, можуть отримати від Кременчука одноразову грошову допомогу у розмірі 30 тисяч гривень. Раніше «Кременчуцький Телеграф» роз’яснював механізм отримання матеріальної допомоги. 

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Автор: Тетяна Криничка Джерело фото: Depositphotos
Теги: допомога військовим
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