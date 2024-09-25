Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим бійцем Юрієм Вербенком

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Завтра, 26 вересня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військовослужбовця Юрія Вербенка. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Український захисник загинув 8 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки на Донеччині.

У полеглого воїна лишилися мати, дружина та двоє дітей.

Прощання та поховання Юрія Вербенка відбудеться завтра, 26 вересня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого оборонця.