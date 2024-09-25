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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п'яний водій намагався підкупити правоохоронців

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 124

 

Поліція розпочала розслідування за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі

На Полтавщині п’яний водій намагався дати хабаря правоохоронцям. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, водія з підозрою на алкогольне сп’яніння поліція зупинила у неділю, 22 вересня, близько 14.00 в одному з сіл на Миргородщині.

Як повідомив очільник Миргородського райуправління поліції Віталій Ярмолюк, 48-річного порушника суд позбавив права керування автомобілями.

Чоловік відмовився від перевірки на стан сп’яніння. Крім того, чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду, аби «вирішити питання». Працівники поліції задокументували факт правопорушення та розпочали досудове розслідування, — додає Віталій Ярмолюк.

Поліція здійснює досудове розслідування за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй неправомірну вигоду) та за ч. 1 ст. 382 (Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню) Кримінального кодексу України.

Порушникові може загрожувати штраф від 17 тис. грн до 68 тис. грн або обмеження чи позбавлення волі терміном від 2 до 4 років.

Також на п'яного водія патрульні склали адмінматеріал за ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення та направили до суду для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, нещодавно під Полтавою п'яний водій пропонував поліцейським 15 тисяч гривень хабаря.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: bazarmedia.info
Теги: спроба підкупу хабар поліція нетверезий водій
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