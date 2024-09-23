Очільник Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти зазначив, що їхній центр не має ніякого відношення до складання таких рейтингів, а подібні аналізи є не дуже об’єктивними
На минулому тижні у мережі з’явилися рейтинги закладів загальної середньої освіти за результатами національного мультипредметного тесту у 2024 році. Зокрема з’явилася інформація про те, що Полтава посіла останнє місце серед усіх обласних центрів за результатами НМТ. Складання таких рейтингів під час брифінгу 23 вересня прокоментував директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.
За його словами, їхній центр до публікації таких рейтингів не має ніякого відношення. Крім того, пан Сидоренко заявляє, що у той час, коли Україна уже третій рік поспіль знаходиться в умовах повномасштабної війни, створювати такі рейтинги «не можна, не правильно, шкідливо і т. д.».
Зокрема, об’єктивними такі рейтинги не можуть бути за кількома критеріями:
Зазначимо, що за даними двох таких рейтингів Кременчуцький науковий ліцей «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії посів перше та друге місця. Цей момент Олександр Сидоренко також прокоментував:
Проте в той же час Сидоренко підтвердив той факт, що протягом трьох останніх років Полтава опустилася в рейтингу за результатами НМТ. Проте не в їхній компетенції такі результати оцінювати. За словами Олександра Сидоренка, аналізувати ці показники мають представники Полтавської академії неперервної освіти, співробітники Державної служби якості освіти у Полтавській області та центри професійного розвитку.
Нагадаємо, цьогоріч в області національний мультипредметний тест склали 93% випускників з усіх зареєстрованих.
Крім того, з наступного року НМТ для випускників планують зробити обов'язковим.
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