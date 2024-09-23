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Кременчук, Освіта, Полтавщина

«Такі результати потрібно розглядати дуже обережно», — директор центру оцінювання якості освіти про рейтинги за результатами НМТ

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 200

 

Очільник Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти зазначив, що їхній центр не має ніякого відношення до складання таких рейтингів, а подібні аналізи є не дуже об’єктивними

На минулому тижні у мережі з’явилися рейтинги закладів загальної середньої освіти за результатами національного мультипредметного тесту у 2024 році. Зокрема з’явилася інформація про  те, що Полтава посіла останнє місце серед усіх обласних центрів за результатами НМТ. Складання таких рейтингів під час брифінгу 23 вересня прокоментував директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

 

За його словами, їхній центр до публікації таких рейтингів не має ніякого відношення. Крім того, пан Сидоренко заявляє, що у той час, коли Україна уже третій рік поспіль знаходиться в умовах повномасштабної війни, створювати такі рейтинги «не можна, не правильно, шкідливо і т. д.».

Зокрема, об’єктивними такі рейтинги не можуть бути за кількома критеріями:

  • у 2024 році НМТ складали лише 86,5% випускників області, тому в повному обсязі оцінити підготовку учнів закладами освіти неможливо;
  • багато дітей були змушені переїхати або виїхати за кордон і мали різні умови для навчання;
  • деякі діти не мають змоги навчатися очно, оскільки у закладах освіти відсутні укриття. А постійне онлайн-навчання теж може відобразитися на його якості;
  • дехто з випускників готувався до НМТ разом із репетиторами, у той час, як більшість дітей такої змоги не мала.
— Середній бал НМТ — це як середня температура по лікарні. Такі результати потрібно розглядати дуже обережно, для цього потрібен детальний аналіз, — говорить Олександр Сидоренко.

Зазначимо, що за даними двох таких рейтингів Кременчуцький науковий ліцей «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії посів перше та друге місця. Цей момент Олександр Сидоренко також прокоментував:

— Рівень знань, які дає ліцей «Політ», давно відомий і без НМТ. А середній бал за результатами тестування просто ще раз це підтвердив.
Науковий ліцей «Політ» у Кременчуці — у лідерах серед найкращих шкіл на Полтавщині

Проте в той же час Сидоренко підтвердив той факт, що протягом трьох останніх років Полтава опустилася в рейтингу за результатами НМТ. Проте не в їхній компетенції такі результати оцінювати. За словами Олександра Сидоренка, аналізувати ці показники мають представники Полтавської академії неперервної освіти, співробітники Державної служби якості освіти у Полтавській області та центри професійного розвитку.

Нагадаємо, цьогоріч в області національний мультипредметний тест склали 93% випускників з усіх зареєстрованих.

Крім того, з наступного року НМТ для випускників планують зробити обов'язковим.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: освіта НМТ результати рейтинг
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