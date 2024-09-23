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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці за тиждень зросла кількість хворих на ГРВІ

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 137

 

А от кількість хворих на COVID-19 знизилася майже вдвічі

За попередній тиждень у Кременчуці зросла кількість хворих на ГРВІ. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Проте у той же час кількість хворих на COVID-19 знизилася майже вдвічі. 

Так за минулий тиждень, із 16 до 22 вересня у Кременчуці на ГРВІ захворіли 830 громадян (тиждень раніше був 801 випадок), а на COVID-19 — 85 хворих. На грип на минулому тижні в місті не хворів ніхто.

Серед хворих на ГРВІ переважна більшість — діти (634 випадки), а от на COVID-19 — дорослі (77 випадків).

Крім того, до інфекційного відділення госпіталізували 14 хворих на ГРВІ — 12 дорослих та 2 дітей, а на COVID-19 — 5 дітей та 6 дорослих.

Протягом минулого тижня смертельних випадків від COVID-19 не зареєстровано.

Також у пресслужбі Кременчуцької міськради інформують, що такі показники захворювань є нижчими епідемічного порога, розрахованого для України.

Нагадаємо, станом на 16 вересня лікарні Кременчука не було вакцин проти COVID-19. Заклади охорони здоров’я очікують її поставку найближчим часом.

Також нещодавно Міністерство охорони здоров’я України затвердило спрощені схеми вакцинації, які відповідають останнім світовим рекомендаціям щодо щеплень проти COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: захворюваність ГРВІ коронавірус
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