Імплантації для Мії Батир бути: кременчужани зібрали кошти на слухопротезування для дівчинки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 185

Менше ніж місяць тому «Кременчуцький Телеграф» розповідав про маленьку кременчужанку Мію Батир, яка народилася з втратою слуху 100 та 95 децибелів на обох вухах. Для дівчинки, яка жодного разу не чула маминого голосу, цей світ здавався мовчазним і далеким. Імплантація могла розв’язати проблему, але на неї були потрібні величезні гроші.

І ось питання вирішено! Мама дівчинки Надія Батир поділилася радістю не тільки з читачами «Телеграфа», а й з усіма небайдужими людьми, що долучилися до збору.

«Завдяки зібраним коштам ми почнемо на два місяці раніше шлях до мети! Мої найкращі побажання кожному, хто підтримав! Ці всі дії дали реальний шанс в складний момент! Друзі, ви найкращі», — написала жінка у своєму Фейсбуці.

Нагадаємо, Мії 1 рік 3 місяці. Вона чує вібраційні звуки через слухові апарати, але для того, щоб повноцінно сприймати світ й розпізнавати голоси, потрібно слухопротезування кохлеарним імплантом.

Зараз державних програм, які можуть забезпечити безплатне придбання імплантів, немає, тому родина вимушена звертатися до небайдужих кременчужан з проханням допомогти.

Для придбання системи Cochlear потрібно 25 тис. євро.