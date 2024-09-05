Імплантації для Мії Батир бути: кременчужани зібрали кошти на слухопротезування для дівчинки

Менше ніж місяць тому «Кременчуцький Телеграф» розповідав про маленьку кременчужанку Мію Батир, яка народилася з втратою слуху 100 та 95 децибелів на обох вухах. Для дівчинки, яка жодного разу не чула маминого голосу, цей світ здавався мовчазним і далеким. Імплантація могла розв’язати проблему, але на неї були потрібні величезні гроші.
І ось питання вирішено! Мама дівчинки Надія Батир поділилася радістю не тільки з читачами «Телеграфа», а й з усіма небайдужими людьми, що долучилися до збору.
Нагадаємо, Мії 1 рік 3 місяці. Вона чує вібраційні звуки через слухові апарати, але для того, щоб повноцінно сприймати світ й розпізнавати голоси, потрібно слухопротезування кохлеарним імплантом.
Зараз державних програм, які можуть забезпечити безплатне придбання імплантів, немає, тому родина вимушена звертатися до небайдужих кременчужан з проханням допомогти.
Для придбання системи Cochlear потрібно 25 тис. євро.
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