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Від тиші до надії: щоб почути світ, маленька Мія потребує допомоги

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 121

Маленька кременчужанка Мія Батир сприймає світ через візуальні образи та відчуття

Життя часом підносить несподівані випробування, змушуючи нас шукати сили там, де здається, їх більше немає. Така історія трапилася з Надією Батир, молодою матір'ю двох чудових донечок. Обидві дівчинки народилися з проблемами зі слухом

У старшої донечки Соломії відсутність слуху діагностували після двох років. Тоді батьки дівчинки пройшли багато обстежень, лікувань, разом з містянами збирали кошти на дорогий апарат, який допоміг їй вперше почути світ.

Після цього була складна реабілітація, але зараз 11-річна дівчинка чує, ходить у звичайну школу й веде цілком звичайне життя, як інші діти.

Здавалася б, проблеми позаду, але коли в сім’ї з’явилася друга дитина, Надія та її чоловік Іван знов повернулися на 11 років назад.

Новонароджена Мія мала 100 та 95 децибелів втрати слуху на обох вухах.

Зараз дівчинці 1 рік 3 місяці. Вона чує вібраційні звуки через слухові апарати, але для того, щоб повноцінно сприймати світ й розпізнавати голоси, потрібно слухопротезування кохлеарним імплантом.

Зараз державних програм, які можуть забезпечити безплатне придбання імплантів, немає, тому родина вимушена звертатися до небайдужих кременчужан з проханням допомогти.

Для придбання системи Cochlear потрібно 25 тис. євро. Це величезна сума, якої немає у сім’ї, тому батьки Мії будуть вдячні за будь-яку допомогу.

- Чим скоріше ми зробимо операцію та встановимо імпланти, тим легшою буде реабілітація для нашої дитини, - каже Надія. – Це шанс для нашої донечки почути цей світ. Ми вже знаємо, що операція зі встановлення імплантів гарантує можливість почути голос мами, сміх сестри, і всі ті звуки, що роблять життя яскравим й повноцінним. Проте імплант коштує дуже дорого, і для нашої сім’ї це непосильна сума. Ми закликаємо всіх небайдужих допомогти нашій Мії почути цей прекрасний світ.

Карта мами Мії - Надії Батир 4149499145213888

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Автор: Мирослава Українська
Теги: допомога благодійність діти слух імплант
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