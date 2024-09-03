Де в середу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 4 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18:00 вул. Великокохнівська, 12-28А

пр. Великокахнівський, 1-61

вул. Вільної України, 29-60

вул. Ірпінська, 7-14

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Платухіна, 20-37

вул. Романа Шухевича, 10-36

туп. Юннатів, 1-7

пров. 1-й Деповський, 3-21

туп. 1-й Малокохнівський, 1-9

туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7

туп. 3-й Малокохнівський, 2-4

туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10

вул. Богуна, 2А-12/1

вул. Господарська, 1-38

вул. Д. Кострова, 2/37

вул. Дружинницька, 1-33

вул. І. Багряного, 1/39-21

вул. І. Дзюби, 3-36

вул. Л. Орнштейна, 1/7-8. З 8.00 до 18.00 вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28

просп. Полтавський, 176-243. З 8.00 до 19.00 пров. Веселий, 10

вул. Івана Франка, 29, 33

вул. Перекопська, 40

с. Потоки

с. Мала Кохнівка. З 8.00 до 17.00 пров. Павлівський, 2

вул. Тараса Шевченка, 24/43, 28/4

вул. Старшого лейтенанта Кагала, 45

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Гайдамацька, 80

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Чумацький Шлях, 87-123А

пров. Гарматний, 3-22

пров. Калиновий, 1-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

пр. Ополченський, 6-14

вул. Героїв України, 31, 33

просп. Лесі Українки, 39А, 62

вул. Гайдамацька, 46-83

вул. Михайлівська, 3-13

пров. Михайлівський, 17-32

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

вул. Військова, 1/37-15

вул. В’ячеслава Чорновола, 29

вул. Деповська, 56-63/5

вул. Миколи Кучми, 43-72

вул. Редутна, 77/2, 87/26

пров. Редутний, 10-29

пров. Столярний, 20-39

туп. 1-й Деповський, 3-8

туп. 2-й Деповський, 3-7

вул. Деповська, 1-57

вул. Запорізька, 7, 10, 12

вул. Миколи Кучми, 1-46

вул. Редутна, 27-37/14

пров. Сковороди, 2-8

пров. Столярний, 32-57

вул. Фурштадська, 1-19/25

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

просп. Полтавський, 5-44/2

вул. Василі Сліпака, 54-91

вул. Віталія Базилевського, 20-32

вул. Олександрійська, 6-23

вул. Івана Приходька, 104-135

пр. Тупиковий, 1-7

пров. Новогеоргіївський, 10А

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

пров. Ударний, 2Б-16

пров. Фізкультурний, 1А-22

вул. Щаслива, 2-40.

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