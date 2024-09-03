Де в середу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 18:29
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 4 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18:00
- вул. Великокохнівська, 12-28А
- пр. Великокахнівський, 1-61
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ірпінська, 7-14
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Платухіна, 20-37
- вул. Романа Шухевича, 10-36
- туп. Юннатів, 1-7
- пров. 1-й Деповський, 3-21
- туп. 1-й Малокохнівський, 1-9
- туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7
- туп. 3-й Малокохнівський, 2-4
- туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10
- вул. Богуна, 2А-12/1
- вул. Господарська, 1-38
- вул. Д. Кострова, 2/37
- вул. Дружинницька, 1-33
- вул. І. Багряного, 1/39-21
- вул. І. Дзюби, 3-36
- вул. Л. Орнштейна, 1/7-8.
З 8.00 до 18.00
- вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28
- просп. Полтавський, 176-243.
З 8.00 до 19.00
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Перекопська, 40
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка.
З 8.00 до 17.00
- пров. Павлівський, 2
- вул. Тараса Шевченка, 24/43, 28/4
- вул. Старшого лейтенанта Кагала, 45
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 1-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пр. Ополченський, 6-14
- вул. Героїв України, 31, 33
- просп. Лесі Українки, 39А, 62
- вул. Гайдамацька, 46-83
- вул. Михайлівська, 3-13
- пров. Михайлівський, 17-32
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
- вул. Військова, 1/37-15
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29
- вул. Деповська, 56-63/5
- вул. Миколи Кучми, 43-72
- вул. Редутна, 77/2, 87/26
- пров. Редутний, 10-29
- пров. Столярний, 20-39
- туп. 1-й Деповський, 3-8
- туп. 2-й Деповський, 3-7
- вул. Деповська, 1-57
- вул. Запорізька, 7, 10, 12
- вул. Миколи Кучми, 1-46
- вул. Редутна, 27-37/14
- пров. Сковороди, 2-8
- пров. Столярний, 32-57
- вул. Фурштадська, 1-19/25
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
- просп. Полтавський, 5-44/2
- вул. Василі Сліпака, 54-91
- вул. Віталія Базилевського, 20-32
- вул. Олександрійська, 6-23
- вул. Івана Приходька, 104-135
- пр. Тупиковий, 1-7
- пров. Новогеоргіївський, 10А
- пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
- пров. Ударний, 2Б-16
- пров. Фізкультурний, 1А-22
- вул. Щаслива, 2-40.
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