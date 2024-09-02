«Я навіть не уявляю, хто на нас скаржиться і для чого», — директорка Кременчуцького дитсадка про анонімні скарги на їхню роботу

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 501

Влітку до редакції «Кременчуцького Телеграфа» кілька разів надходили анонімні скарги на роботу закладу дошкільної освіти № 82. Мова йшла про відсутність генератора, непрацюючі туалети у групах і те, що на їх ремонт адміністрація збирає кошти з батьків. Журналісти відвідали дитячий садок, аби побачити його роботу та підтвердити або спростувати заяви скаржників

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» неодноразово отримувала анонімні скарги від містян щодо роботи закладу дошкільної освіти № 82, що на вулиці Європейській. Стосувалися вони відсутності генератора, поганій вентиляції в укритті та непрацюючим туалетам. Крім того, скаржники повідомляли, що на ремонт останніх адміністрація збирає із батьків вихованців гроші на ремонт.

Під час телефонних розмов із журналістами директорка дитсадка Людмила Німченко усі ці скарги спростовувала. Проте 2 вересня ми відвідали заклад дошкільної освіти, аби побачити його роботу та підтвердити або спростувати заяви скаржників.

Пані Німченко розповідає: садок відновив свою роботу 11 березня цього року — після того, як завершився ремонт підвального приміщення, переобладнаного під найпростіше укриття.

Директорка ЗДО № 82 Людмила Німченко

— Станом на 2 вересня у нас списковий склад садка нараховує 210 дітей. Сьогодні ж до садочка прийшли 112 вихованців. Загалом у нас функціонує 10 груп, колектив нараховує 50 працівників.

Ми спустилися в укриття садочка якраз у той момент, коли в закладі не було світла. Повітряної тривоги у цей час не було, тож діти разом з вихователями перебували на подвір’ї або знаходилися у приміщеннях груп. Проте ми побачили, що автономне світло в укритті є — працює воно без генератора.

Генератор нам теж показали. Говорять, наразі нема потреби його вмикати. Проте у разі потреби завжди ним користуються.

Розраховане укриття в садочку на 175 місць. В укритті також є ліжка для 24 вихованців — сюди на тиху годину відразу кладуть вихованців ясельних груп, аби у разі повітряної тривоги не будити дітей.

Показала нам директорка і дитячі групи та туалети в них. Говорить, сантехніку замінювали поступово протягом кількох останніх років, тож усе у гарному стані й працює.

— За літній період ми частково відремонтували санвузли — коштом міського бюджету замінили унітази, раковини, труби водопостачання та водовідведення. Зробили це як у групах, так і частково й в укритті. Виділили нам на це все близько 170 тисяч гривень.

Пані Людмила також додає, що протягом року поступово у садочку проводять і поточні ремонти.

Що ж стосується анонімних скарг, директорка не знає, кому і навіщо це потрібно.

— Я хочу усе це спростувати, і я навіть не уявляю, хто це і для чого це робить. З працівниками у мене конфліктів немає — вони підтримують як мої ідеї, так і самі з ідеями йдуть. І ми потім усе це разом втілюємо. Так само з батьків — ніхто не підходив особисто, ні на що не скаржився.

Спростовує керівниця дитсадка і заяви про те, що адміністрація ніби-то збирає кошти на ремонти. Говорить, у них є написаний наказ про те, що збирати кошти заборонено.

— Усі педагоги, усі працівники про це знають. Жодної копійки, жодної гривні ніхто ні на що не збирає.

Нам вдалося поспілкуватися і з мамою одного з вихованців садка, яка у цей час була на території. Пані Тетяна говорить, що ані в неї, ані у її сина нарікань на садок немає.

— Ходити ми почали у садок як тільки він відкрився — у березні цього року. Усе влаштовує — ніяких скарг немає, садочок повністю усім забезпечений. Тут гарне укриття, хороший колектив, вихователі у нас на групі дуже хороші — гарно ставляться і до дітей, і до батьків. Та й дитина зранку завжди із задоволенням іде в садок, а потім ввечері не хоче йти назад.

Про скарги в інтернеті на колектив садка та неналежну його роботу в інтернеті жінка не бачила.

Наостанок Людмила Німченко додає: і вона, і увесь колектив дитячого садка роблять усе, аби забезпечити для вихованців комфортні умови перебування у них. А усі подібні скарги готова спростовувати й надалі.

Нагадаємо, цьогоріч до закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 82 внаслідок реорганізації приєднали заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 23.