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На Полтавщині п’яний водій вантажівки намагався підкупити поліцейських

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 154

 

Водію загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 4 років та штраф

28 серпня водій вантажівки з Житомирської області намагався «домовитися» з екіпажем групи реагування відділу поліції №1 (м. Глобине) Кременчуцького районного управління поліції про звільнення від відповідальності за нетверезе керування. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Близько 16.20 наряд групи реагування поліції Глобинщини зупинив вантажний автомобіль Scania, водій якого порушував правила дорожнього руху. Як повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків начальника відділу поліції Богдан Єременко, за кермом вантажівки перебував 58-річний мешканець Житомирської області.

— «Драгер» зафіксував у чоловіка 3 проміле алкоголю. Під час оформлення адміністративних матеріалів порушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду. Патрульний екіпаж викликав слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт протиправних дій чоловіка та розпочала розслідування, — зазначив Богдан Єременко.

За цим фактом слідчий поліції Глобинщини розпочав розслідування за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 17 000 грн до 68 000 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк від 2 до 4 років.

Крім того, поліцейські притягують правопорушника до адміністративної відповідальності по двом статтям КУпАП. Відносно водія склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в посвідченні водія відповідної категорії, реєстраційному документі на транспортний засіб, а також інших документів, передбачених законодавством) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Карлівці на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. П’яний водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в дерево. Після цього автомобіль загорівся. Водієві вдалося самостійно вибратися з машини.

А нещодавно у Кременчуці п’яний водій намагався відкупитися від патрульних за $300.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини нетверезий водій вантажівка Глобинщина хабар
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