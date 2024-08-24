Випускник Кременчуцького військового ліцею Олег Голіней отримав бойовий прапор для Окремої артилерійської бригади НГУ

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Сьогодні, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України, випускник Кременчуцького військового ліцею 2002 року, Герой України та командир бригади полковник Олег Голіней отримав бойовий прапор для Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Церемонія вручення відбулася за участі Президента України Володимира Зеленського. Про цю подію повідомили на офіційній сторінці ліцею у Facebook.

Нагадаємо, що у 2022 році Олег Голіней отримав звання Героя України та орден «Золота зірка», а у 2023 році — став полковником.



