Де у Кременчуці у п'ятницю не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 23 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
З 6.00 до 18.00
- вул. Івана Приходька, 70-95
- пров. Івана Приходька, 1.
З 8.00 до 17.00
- вул. 29 Вересня, 8, 10/24
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Василя Сліпака, 1-15
- вул. Вагонна, 10-32
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Івана Мазепи, 30, 30А
- вул. Ковальська, 8-29
- вул. Кохнівська, 63-108
- вул. Лейтенанта Покладова, 6/20, 24/40
- вул. Майора Борищака, 6/20, 9
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Небесної Сотні, 21/35-27Б, 27Б, 53Б
- вул. Озерна, 3-13
- вул. Полковника Гегечкорі, 26А
- вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71, 98-138
- вул. Садківська, 15/20-30/15
- вул. Тараса Бульби, 12
- вул. Чумацький Шлях, 87-123
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18
- пр. Житлобудівний, 3-20/11
- пр. Ополченський, 6-14
- пров. Алли Горської, 4
- пров. Деповський, 1-23
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Житлобудівний, 2/34-16
- пров. Калиновий, 1-9А
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Межовий, 9,23
- пров. Олександра Олеся, 3-43
- пров. Садківський, 2-34А
- пров. Сержанта Онопченка, 1-24
- пров. Столярний, 32-57
- туп. 1-й Озерний, 4,6,8
- туп. 1-й Парковий, 3-8
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2
- туп. Ковальський, 2, 3
- туп. Озерний, 3/7-26/13
- вул. Щаслива, 2-40.
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