Де у Кременчуці у п'ятницю не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 23 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 с. Потоки. З 6.00 до 18.00 вул. Івана Приходька, 70-95

пров. Івана Приходька, 1. З 8.00 до 17.00 вул. 29 Вересня, 8, 10/24

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Василя Сліпака, 1-15

вул. Вагонна, 10-32

вул. Гайдамацька, 80

вул. Івана Мазепи, 30, 30А

вул. Ковальська, 8-29

вул. Кохнівська, 63-108

вул. Лейтенанта Покладова, 6/20, 24/40

вул. Майора Борищака, 6/20, 9

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Небесної Сотні, 21/35-27Б, 27Б, 53Б

вул. Озерна, 3-13

вул. Полковника Гегечкорі, 26А

вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71, 98-138

вул. Садківська, 15/20-30/15

вул. Тараса Бульби, 12

вул. Чумацький Шлях, 87-123

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

пр. 2-й Кохнівський, 3-10

пр. 3-й Кохнівський, 4-18

пр. Житлобудівний, 3-20/11

пр. Ополченський, 6-14

пров. Алли Горської, 4

пров. Деповський, 1-23

пров. Гарматний, 3-22

пров. Житлобудівний, 2/34-16

пров. Калиновий, 1-9А

пров. Кам'яногірський, 3/1-24

пров. Криворізький, 2/2-18

пров. Межовий, 9,23

пров. Олександра Олеся, 3-43

пров. Садківський, 2-34А

пров. Сержанта Онопченка, 1-24

пров. Столярний, 32-57

туп. 1-й Озерний, 4,6,8

туп. 1-й Парковий, 3-8

туп. 2-й Парковий, 3-8/2

туп. Ковальський, 2, 3

туп. Озерний, 3/7-26/13

вул. Щаслива, 2-40.

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