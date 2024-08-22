У Горішніх Плавнях навчали створювати ліпну кераміку

Майстер-клас зі створення ліпної кераміки відбувся в культурному центрі центральної міської бібліотеки. Захід провела фахівчиня творчої студії Seven arts (7 мистецтв) Яна Михайлик. У ньому взяли участь двоє дітей і четверо дорослих. Ліпили посуд із гончарної глини, привезеної зі Слов’янська.
Яна Михайлик виклала послідовність виготовлення керамічного посуду. Вона нагадала, що першопочатково гончарі ліпили вироби руками, обліплюючи кошики, камені чи інші предмети глиняною масою товщиною в палець, або обкручували спіраллю «ковбаску» з глини, поступово формуючи посуд конусоподібної форми. Ця техніка легко витримувала конкуренцію й після винайдення гончарного кола. Вироби з глини вигладжували, затим на сиру глиняну поверхню наносили заглиблений малюнок цвяшком чи паличкою, занурювали в молоко і обпалювали їх.
Основна перевага такого способу обробки — вологонепроникність виробів без застосування жодних хімічних речовин. Також молочений посуд термостійкий, легкий, підходить для використання як на різних плитах, так і в духових шафах. Молочений посуд могли глазурувати: наповнювали ємність ангобом (поливою), товкли скло до стану пудри, розбавляли водою, поливали цим розчином глиняний виріб і запікали в печі. Керамічний посуд, оздоблений поливами, не можна використовувати в мікрохвильовій печі, бо він поступово руйнується і непомітні шматочки скла можуть потрапити у шлунок разом зі стравою. Учасники майстер-класу отримали шматки глини для ліплення виробу і взялися до роботи. Яна Михайлик показувала прийоми ліплення та використання різних допоміжних інструментів. Усі вироби фахівчиня забрала із собою для обпалювання в спеціальній печі.
35-річна Ірина вдруге відвідує заняття з ліплення посуду. На нинішньому майстеркласі вона виготовила миску. «Для мене це можливість не лише опанувати щось нове, а й можливість зануритися у той час, коли наші пращури робили все виключно своїми руками», — підкреслила жінка.
Бібліотекарка КЗ «Централізована бібліотечна система» Яна Клименко зазначила, що «робота з глиною заспокоює, надихає».
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