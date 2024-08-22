У Горішніх Плавнях навчали створювати ліпну кераміку

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0 Партнерський проєкт

Майстер-клас зі створення ліпної кераміки відбувся в культурному центрі центральної міської бібліотеки. Захід провела фахівчиня творчої студії Seven arts (7 мистецтв) Яна Михайлик. У ньому взяли участь двоє дітей і четверо дорослих. Ліпили посуд із гончарної глини, привезеної зі Слов’янська.

«Глина дає свободу самовираження, дає змогу передати, змалювати красу, яка оточує і переповнює душу. Ліплення з глини — це мистецтво створення найрізноманітніших виробів — посуду, іграшок, кахлів, предметів декору, — наголосила Яна Михайлик. — Гончарний посуд виглядає оригінально та самобутньо. Стає окрасою будь-якого сімейного обіду, такий собі дотик до вікового досвіду пращурів. Уява одразу малює глечик з парним молоком, полумисок з українським борщем, запашну печеню у горщику, вареники із сиром на поливаному тарілі».

Яна Михайлик виклала послідовність виготовлення керамічного посуду. Вона нагадала, що першопочатково гончарі ліпили вироби руками, обліплюючи кошики, камені чи інші предмети глиняною масою товщиною в палець, або обкручували спіраллю «ковбаску» з глини, поступово формуючи посуд конусоподібної форми. Ця техніка легко витримувала конкуренцію й після винайдення гончарного кола. Вироби з глини вигладжували, затим на сиру глиняну поверхню наносили заглиблений малюнок цвяшком чи паличкою, занурювали в молоко і обпалювали їх.

Основна перевага такого способу обробки — вологонепроникність виробів без застосування жодних хімічних речовин. Також молочений посуд термостійкий, легкий, підходить для використання як на різних плитах, так і в духових шафах. Молочений посуд могли глазурувати: наповнювали ємність ангобом (поливою), товкли скло до стану пудри, розбавляли водою, поливали цим розчином глиняний виріб і запікали в печі. Керамічний посуд, оздоблений поливами, не можна використовувати в мікрохвильовій печі, бо він поступово руйнується і непомітні шматочки скла можуть потрапити у шлунок разом зі стравою. Учасники майстер-класу отримали шматки глини для ліплення виробу і взялися до роботи. Яна Михайлик показувала прийоми ліплення та використання різних допоміжних інструментів. Усі вироби фахівчиня забрала із собою для обпалювання в спеціальній печі.

«На наступному занятті кожен отримає свій виріб, який зможе використовувати в побуті», — пояснила майстриня. 27-річна Тетяна прийшла на майстер-клас із донькою Валерією. «Я давно мріяла разом із донькою попрацювати з глиною, зліпити щось власними руками. Тож ми раді, що з’явилася така можливість. Я зліпила чашку, а Валерія — тарілочку у формі сердечка», — зазначила учасниця майстер-класу.

35-річна Ірина вдруге відвідує заняття з ліплення посуду. На нинішньому майстеркласі вона виготовила миску. «Для мене це можливість не лише опанувати щось нове, а й можливість зануритися у той час, коли наші пращури робили все виключно своїми руками», — підкреслила жінка.

«Я вже працювала на гончарному колі в Опішні, де дуже розвинене ремесло виготовлення кераміки, але на такому занятті перший раз, — розповіла 49-річна Олена. — Я зліпила підставку для яєць. Колекціоную красивий посуд, люблю готувати різні страви та знімати цей процес на відео. У мене не було оригінальної підставки для яєць, а тепер буде. Ліплення з глини — це ще й справжня медитація, що допомагає знизити емоційну напругу і відчути радість від створення красивої та корисної речі».

Бібліотекарка КЗ «Централізована бібліотечна система» Яна Клименко зазначила, що «робота з глиною заспокоює, надихає».

«Це можливість не лише творити красу власними руками. Така діяльність допомагає наповнитися енергією, розвивати свої приховані здібності, зануритися в себе, долати страхи, невпевненість і відпочивати, розслабившись душею й тілом», — підсумувала вона.