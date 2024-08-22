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Надзвичайні новини

ДБР розслідує понад 400 справ щодо зловживань у ТЦК та СП під час мобілізації

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 163

 Сума неправомірної вигоди перевищує 114 мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань (ДБР) наразі розслідує понад 400 кримінальних проваджень, пов'язаних зі зловживаннями посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час мобілізації. Про це повідомила пресслужба ДБР.

З 24 лютого 2022 року було відкрито 408 кримінальних проваджень, у межах яких 73 особам повідомили про підозру, а 37 обвинувачень щодо 61 особи передали до суду. Вже є 10 обвинувальних вироків.

Загальна сума неправомірної вигоди, яку вдалося довести в суді, становить 114 мільйонів гривень. Встановлено збитки на суму 19 мільйонів гривень, з яких вже відшкодовано 6,5 мільйона гривень. Крім того, суди арештували майно фігурантів на суму 264 мільйони гривень.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні звільнили обласних начальників ТЦК та СП через зловживання владою, а на їх місце призначили нових. У серпня минулого року Зеленський говорив про 112 відкритих кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДБР ТЦК та СП
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