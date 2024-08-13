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Центр протидії дезінформації попереджає про російські фейки щодо дій ЗСУ у Курській області

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 2

 

Російські пропагандисти розробили основні наративи дезінформації щодо подій у Курській області

Росіяни вже почали поширювати фейки через наступ ЗСУ у Курській області. Вони намагаються використати ситуацію в регіоні для нових інформаційних атак проти України.

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) розповідають, які саме брехливі наративи поширюють окупанти. І попереджують, що українцям треба бути пильними.

- Російський режим та командування армії РФ дуже занепокоєне тим, що бойові дії в Курській області не супроводжуються насильством проти цивільних. Навпаки, людям не заважають задовольнити гуманітарні потреби, за бажання місцевим дають змогу виїхати у зони без бойових дій, – йдеться в повідомленні ЦПД.

Як зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко, на сьогодні ворог зосереджений на створенні таких загроз:

Росіяни намагаються інформаційно звинуватити Україну у скоєнні воєнних злочинів на території РФ. Ворог поширює фейки про нібито вбивства українськими військовими цивільних, залякування людей, мародерство та інші злочини. Для поширення цих фейків використовуються вигадані «слова місцевих очевидців» та допити «українських військовополонених». У ворога немає жодних підтверджень, тому він маніпулює і бреше.

Пропаганда РФ докладатиме великих зусиль, щоб за допомогою фейків зробити в Суджі та інших місцях у Курській області сцени нібито воєнних злочинів. За задумом російських пропагандистів, це має відвернути увагу світової спільноти від злочинів росіян в Україні, а також стати підставою для нових звинувачень на адресу нашої держави. Для росіян операції «під чужим прапором» є давньою традицією.

РФ запустила масштабну інформаційно-психологічну кампанію з розколу України — The Washington Post

За наявною інформацією, росіяни намагатимуться інсценувати або вчинити на території Курської області такі злочини, які робили самі на окупованій території України, щоб звинуватити в цьому українців. Спецслужби Росії планують провокації щодо цивільних руками переодягнених у форму ЗСУ власних агентів.

Наближеність Курської АЕС до зони бойових дій ворог намагається використати для нового ядерного шантажу світу та звинувачень України. Можливі провокації на території Курської АЕС для звинувачення України, як це відбувається на окупованій Запорізькій АЕС. Зокрема, вчора російські окупанти влаштували пожежу на території ЗАЕС.

Ворог поширює фейки про участь у бойових діях на території Курської області військовослужбовців країн НАТО. Це робиться для подальшого залякування росіян «загрозою із Заходу» та поширення відповідної дезінформації в країнах Глобального Півдня.

Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти

У понеділок, 12 серпня, Служба безпеки України заявила про спроби Росії використати ситуацію в Курській області для звинувачень українських воїнів у вчиненні воєнних злочинів. За даними української спецслужби, Москва вже поширює різноманітні фейки та вкиди, а також може вдатися до інсценування злочинів, однак все це є марним і не вплине на наступальні дії українських захисників та думку західних партнерів.

Нагадаємо, учора Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував бойові дії у Курській області. Він відмітив символізм цих подій, пригадавши катастрофу підводного човна «Курськ», яке затонуло. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Центр протидії дезінформації фейки ЗСУ Курськ СБУ дезінформація
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