У серпні програмою «єОселя» вже встигли скористатися четверо полтавців

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 93

Загалом в області програмою скористалися вже 333 людини

Із початку серпня уже четверог мешканців Полтавської області встигли скористатися програмою «єОселя» та отримати кредит на придбання житла. Про це інформує очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, на кредитування полтавців цього місяця уже пішло 4 млн гривень.

У липні пільгову іпотеку отримали 12 громадян на суму 14 млн грн.

Загалом же з початку дії програми кошти на житло отримали 333 мешканці області. На це з бюджету виділили 397 мільйонів гривень.

Скористатися кредитуванням за програмою «єОселя» можна у 10 банках.

Скористатися цією програмою можуть:

військовослужбовці за контрактом, учителі, медики й науковці — пільгова ставка 3% річних;

учасники бойових дій, ветерани, переселенці й інші громадяни — 7%.

Також Пронін додає, що перший внесок, який необхідно сплатити громадянам, становить від 20%, а термін кредитування — до 20 років. Оформити заявку на кредит можна в застосунку «Дія».

Нагадаємо, на початку року Кабмін вніс зміни до програми «єОселя» — збільшили перелік житла, яке можна придбати за іпотекою.