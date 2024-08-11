Веслувальниця з Горішніх Плавінв Люмила Лузан нестиме прапор України на закритті Олімпіади-2024

Сьогодні, 16:57 Переглядів: 120

Веслувальниця з Горішніх Плавнів, «срібна» призерка олімпіади Людмила Лузан цьогоріч нестиме прапор України під час церемонії закриття Олімпійських Ігор. Про це стало відомо із матеріалу Суспільне.Спорт.

Напартником Людмили у цій почесній місії стане Парвіз Насібов, власник срібної медалі із греко-римсткої боротьби.

На церемоніх закриття Олімпіади Людмила Лузан нестиме прапор вдруге: вона стала прапороносицею від України на церемонії закриття у Токіо-2020.

Церемонія закриття Олімпійських Ігор-2024 у Парижі розпочнеться сьогодні, 11 серпня, о 22.00 за київським часом. Дивитися пряму трансляцію можна за посиланням.



