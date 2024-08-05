У Міноборони попереджають українців — ворог запустив підробний застосунок «Резерв+»

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 188

Росіяни через вебзастосунки, які мають вигляд «Резерв+», збирають персональні дані українців

Ворог запустив у мережу фейкові вебзастосунки, які маскують під «Резерв+».

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона написала, що фейковий «Резерв+» виглядає, як застосунок Міноборони, а росіяни запустила його з метою збирання персональних даних українців.

За її словами Міністерство оборони наразі працює над забезпеченням захисту даних.

- Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Користуйтеся тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua. Не переходьте за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо. При завантаженні застосунку обов’язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY), — закликала Катерина Черногоренко.

Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+»

Нагадаємо, у додатку «Резерв+» з'явився новий сервіс, який дозволяє громадянам швидко та зручно отримати копію свого військово-облікового документа — електронна версія військово-облікового документа у додатку «Резерв+» має таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток.