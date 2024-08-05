У Міноборони попереджають українців — ворог запустив підробний застосунок «Резерв+»

Ворог запустив у мережу фейкові вебзастосунки, які маскують під «Резерв+».
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Вона написала, що фейковий «Резерв+» виглядає, як застосунок Міноборони, а росіяни запустила його з метою збирання персональних даних українців.
За її словами Міністерство оборони наразі працює над забезпеченням захисту даних.
- Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Користуйтеся тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua. Не переходьте за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо. При завантаженні застосунку обов’язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY), — закликала Катерина Черногоренко.
Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+»
Нагадаємо, у додатку «Резерв+» з'явився новий сервіс, який дозволяє громадянам швидко та зручно отримати копію свого військово-облікового документа — електронна версія військово-облікового документа у додатку «Резерв+» має таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток.
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