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Кременчук, Полтавщина

У Кременчуці запрацює пункт екологічного контролю: в Україні запускають пілотний проєкт

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 272 Коментарів: 1

 

Наразі триває набір фахівців, зокрема і серед ветеранів, які пройдуть перекваліфікацію

У Кременчуці та Полтаві запрацюють пункти екологічного контролю. Відповідний пілотний проєкт запускає Державна екологічна інспекція Центрального Округу.

Майбутні інспектори екологічних пунктів збиратимуть інформацію про об'єкти господарювання, які скидають забруднюючі речовини у водойми, здійснюють викиди в атмосферне повітря, про підприємства у сфері управління відходами та виробників сільськогосподарської продукції.

Окрім цього, фахівці відслідковуватимуть факти браконьєрства, незаконної вирубки зелених насаджень та лісів, спалювання сухої трави. Також інспектори проводитимуть сезонні операції «Нерест», «Першоцвіт», «Сезон полювання» тощо.

Загалом же на території, підпорядкованій Держекоінспекції Центрального Округу працюватимуть три пункти екологічного контролю - два на Полтавщині (Кременчук і Полтава) та у Черкасах.

До роботи в пунктах екоконтролю планують залучати і ветеранів, які пройдуть перекваліфікацію.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: zprz.city
Теги: екологічна інспекція
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Коментарі: 1

630
mangust-1:
Сьогодні, 11:14

Ось і перше завдання-знайти і покарати тих,хто допустив забруднення річки Псьол відходами з свиноферм.


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