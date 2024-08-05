Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

За тиждень у Кременчуці народилося 28 немовлят

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 308

У Кременчуцькому перинатальному центрі народилося 19 дітей, з яких двійня хлопчиків

З 29 липня по 4 серпня у закладах охорони здоров’я Кременчука на світ з’явилося 28 немовлят: 15 хлопчиків і 13 дівчаток. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний». 

У Кременчуцькому перинатальному центрі народилося 19 дітей, з яких двійня хлопчиків. У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» — 9 немовлят, з них одна — в родині переселенців.

Нагадаємо, 1 серпня у Полтавській облвійськадміністрації розповіли, що «Вікно життя» у Кременчуці врятувало життя немовляті. Мати залишила дитину у спеціальному боксі через кілька годин після виписки. Разом із дитиною були усі документи та записка, що хлопчик здоровий, а жінка молитиметься за найкращих батьків для нього.

0
Автор: Телеграф Джерело фото: vsn.ua
Теги: новонароджені
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх