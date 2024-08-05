За тиждень у Кременчуці народилося 28 немовлят

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З 29 липня по 4 серпня у закладах охорони здоров’я Кременчука на світ з’явилося 28 немовлят: 15 хлопчиків і 13 дівчаток. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний».

У Кременчуцькому перинатальному центрі народилося 19 дітей, з яких двійня хлопчиків. У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» — 9 немовлят, з них одна — в родині переселенців.

Нагадаємо, 1 серпня у Полтавській облвійськадміністрації розповіли, що «Вікно життя» у Кременчуці врятувало життя немовляті. Мати залишила дитину у спеціальному боксі через кілька годин після виписки. Разом із дитиною були усі документи та записка, що хлопчик здоровий, а жінка молитиметься за найкращих батьків для нього.