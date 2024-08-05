У Глобинській громаді рятувальники ліквідовували наслідки негоди

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 403 Коментарів: 1

Відомо, що внаслідок інциденту мешканці однієї з вулиць села не мали електропостачання

У селі Опришки у Глобинській громаді рятувальники знімали з проводів лінії електропередач гілку дерева, яка впала внаслідок негоди. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про те, що гілка потрапила на лінію електропередачі, рятувальники отримали 4 серпня о 11:29. Відомо, що внаслідок інциденту мешканці однієї з вулиць села не мали електропостачання. Гілку зняли за допомогою триколінної драбини, рятувальної мотузки та пожежної сокири.

Нагадаємо, 3 серпня на території Полтавської області зареєстрували 12 пожеж, одна з яких сталася у Кременчуці.