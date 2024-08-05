Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Глобинській громаді рятувальники ліквідовували наслідки негоди

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 403 Коментарів: 1

Відомо, що внаслідок інциденту мешканці однієї з вулиць села не мали електропостачання

У селі Опришки у Глобинській громаді рятувальники знімали з проводів лінії електропередач гілку дерева, яка впала внаслідок негоди. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Повідомлення про те, що гілка потрапила на лінію електропередачі, рятувальники отримали 4 серпня о 11:29. Відомо, що внаслідок інциденту мешканці однієї з вулиць села не мали електропостачання. Гілку зняли  за допомогою триколінної драбини, рятувальної мотузки та пожежної сокири.

Нагадаємо, 3 серпня на території Полтавської області зареєстрували 12 пожеж, одна з яких сталася у Кременчуці.

1
Автор: Телеграф
Теги: ДСНС негода
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 017
Andron777:
Сьогодні, 11:21

От новини під час війни... Гілка мляха-муха впала на провода і ті хто повинен її зняти відважно зняли. ОЦЕ НОВИНА!!!flushed


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх